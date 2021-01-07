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台中捷運36支軸心2月全數更換　通車時程待故障委員會審議

▲台中捷運36支軸心將在2月2日全數更換。（圖／台中市政府提供）

▲台中捷運36支軸心將在2月2日全數更換。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線發生電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件後，經全面停駛檢修發現，送驗的軸心在降伏強度、抗拉強度及硬度都不符合設計標準，因此18列車、36支軸心將在2月2日全部升級更換，至於事故原因、解決方案及通車時程，仍需等台中市政府捷運故障審查委員會審查通過才揭曉。

中捷公司表示，川崎重工委託SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）檢測第1支斷裂的軸心，結果顯示降伏強度、抗拉強度及硬度都不符合設計標準，市府及中捷公司為求慎重，要求川崎重工再拿1支未斷裂的完整軸心檢驗，北捷局在去年12月31日收到檢驗報告，結果顯示降伏強度、抗拉強度及硬度不足。

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中捷指出，為徹底解決故障風險，已重新設計強化軸心強度及改變軸心型式，並修訂組裝程序，避免組裝不當造成相同問題，因此36支軸心將全數更換升級，共有39支升級軸心分批運抵台灣，其中14支今年1月1日抵台，北捷局已抽測1支送SGS檢驗，另25支1月10日抵台，預計2月2日完成所有更換作業；至於更換後驗證測試期程，廠商尚在擬訂中。

中捷強調，北捷局成立「台中捷運綠線電聯車聯結器事故調查報告」審查委員會，至今開過6次會議審查初步事件調查報告原因及解決方案可行性，而台中市政府也成立「捷運故障審查委員會」，由秘書長召集相關學者及專家審查北捷局提出的原因分析與解決方案，去年12月31日已召開第一次會議，並且到北屯機廠現場勘查聯結器結構與零件。

中捷表示，雖然川崎重工同步更換軸心作業，北捷局事故調査委員會也密集開會審查，但川崎重工的事故原因分析報告及解決方案仍需經「台中市政府捷運故障審查委員會」審查同意，台中市政府才會在確保安全無虞情形下，恢復捷運綠線試營運。

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