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快訊／中捷又發現1支連結器軸心斷裂！市府擴大檢測調查報告延後

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▲中捷全面檢測時再發現1支連結器軸心斷裂，台中市政府已要求北捷確保安全才通車。（圖／台中市政府提供）

▲中捷全面檢測時再發現1支連結器軸心斷裂，台中市政府已要求北捷確保安全才通車。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線第17列車11月21日發生連結器軸心斷裂，中捷公司立即宣布暫停試營運，並要求施工單位台北市政府捷運工程局、車輛原廠川崎重工逐一檢測所有電聯車連結器軸心，結果又發現1支軸心出現相似的斷裂狀況，市府30日表示，安全不容妥協，已要求北捷局擴大檢測，直到安全才能通車。

中捷公司說明，捷運綠線有18列車、36支電聯車連結器軸心，21日發現1友連結器軸心斷裂，除了緊急暫停試營運之外，也要求北捷局及川崎重工從23日全面檢測，截至昨天，共30支檢測正常，其餘6支因拆解困難未能檢測，北捷局將直接以檢測合格的新品替換。

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然而，中捷公司發現，因拆解困難未能檢測的6支連結器中，其中1支軸心在廠內調度竟出現與11月21日相似的斷裂狀況，且也是日本原裝進口的列車。由於出現第2支軸心斷裂，中市府昨天再召集會議，請北捷局與川崎重工提出說明及解決方案，但北捷局的說明未讓中市府滿意，安全不容妥協，因此中市府要求北捷局必須從設計、材料、製造、安裝四大面向擴大檢測，再提方案。

中捷表示，北捷局原訂12月7日提初步調查報告，因中市府要求擴大檢測，報告日程將往後延。

市府強調，市府必須為市民把關，安全比通車重要，只有確保安全無虞的條件下，中市府才會同意捷運綠線恢復試營運或通車，請北捷局必須確實擴大檢測，才能確保安全無虞，讓全民安心。

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關鍵字：

中捷停駛連結器軸心

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