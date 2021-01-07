「超長潛伏期」新冠確診頻傳　陸專家示警防疫破口

▲大陸遼寧省瀋陽市對人員進行新冠肺炎檢測。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

近日大陸接連出現「超長潛伏期」的新冠肺炎感染者，包括確診和陽性無症狀案例，甚至有人接受了11次病毒核酸檢測，才呈陽性反應。對此，香港大學病毒學專家金冬雁示警，不能光靠核酸檢測，還須結合多條途徑如臨床分析等，否則有形成超級傳播的風險。

據杭州市官方6日通報，當天發現一例境外輸入，核酸檢測「復陽」的無症狀患者，他是一名來自英國的外籍教師，去年12月從廣州入境，經14天隔離期滿後，1月2日抵達杭州，後檢測呈陽性。

▲入境人員在解除隔離後，新冠核酸檢測呈陽性情況近期在大陸偶有出現，增加防疫風險。（圖／路透社）

除杭州以外，近期還包括有遼寧瀋陽，曾出現一名解除隔離10天後確診，去年11月29日自南韓入境的尹姓婦人，截至今年1月3日，她的關聯病例已達27例。

另包括北京、吉林等大陸多地，均曾發現超長潛伏期感染者，《中青報》報導，超長潛伏期感染者自去年12月旬至今，引發北京32人染疫；1月4日，遼寧大連疫情通報還稱，「有的病例做了11次核酸檢測才顯出陽性，有的地區檢測6輪還有陽性病例出現。」

香港大學病毒學專家金冬雁接受《澎湃新聞》採訪時表示，近期香港也有出現類似其況，雖然超長潛伏期數量還是比較少，在百分之五以下，但該情況給疫情防控的警示是，「一定要警鐘長鳴，盯緊容易活躍傳播的人員、場所以及聚集活動，婚禮等這些聚集活動要加強管控。」

他指出，有些患者可能肺部有感染，但取口咽試紙檢測難以測出，所以不能光靠核酸檢測，還要同時檢測抗體、結合臨床分析等，「多管齊下來堵截超長潛伏期感染者，疫情防控就沒那麼可怕了」，更可怕的是若有疏漏，造成有些地方出現不明感染源，並已在暗地裡傳播，而百姓放鬆警惕，參加聚集活動。

中國疾控中心副主任馮子健也坦言，最近大陸確實發生幾例入境解除隔離後，檢測出陽性，導致進一步傳播的個案，可能是超長潛伏期，或是檢測方法、試劑敏感性不夠，官方正針對每一個環節進行評估、研究。

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