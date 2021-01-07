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一天爆120例感染！河北省3官員「防疫不力」被懲處

▲▼河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

▲河北省石家莊市疫情嚴峻，市區設置眾多檢查站，嚴防感染擴散。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

河北省7日通報120例新冠肺炎感染病例，其中大部分位於石家莊市，該地已成為大陸近期疫情最為嚴重的區域。石家莊市紀委監委6日晚間宣布，石家莊市3名官員因疫情防控不力被問責，並給予嚴重警告等處分。

石家莊市紀委監委共點名3人，分別為藁城區政府副區長、區應急指揮部副指揮長馮志強；藁城區增村鎮行政綜合服務中心主任、劉家佐村包村幹部聶瀟男；劉家佐村黨支部書記孫國輝。

石家莊市紀委監委指出，馮志強在組織指揮劉家佐村開展疫情防控工作中，安排部署不到位，督促檢查不力，對1月3日該村出現一名核酸檢測陽性村民失控外出就醫問題負主要領導責任，給予馮志強黨內警告處分。

▲▼河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

石家莊市紀委監委提到，聶瀟男在組織安排劉家佐村人員封閉管理過程中，落實疫情防控要求不到位，對1月3日該村出現一名核酸檢測陽性村民失控外出就醫問題負直接責任，給予聶瀟男黨內嚴重警告處分。

石家莊市紀委監委提到表示，孫國輝落實疫情防控工作要求不細緻、不到位，採取措施不及時，對個別外出村民行蹤不掌握，對1月3日該村出現一名核酸檢測陽性村民失控外出就醫問題負直接責任，給予孫國輝黨內嚴重警告處分。

石家莊市紀委監委強調，石家莊市疫情防控形勢嚴峻，任務非常艱鉅，責任十分重大，全市各級各部門各單位要深刻汲取教訓，切實引以為戒，時刻繃緊疫情防控這根弦。

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