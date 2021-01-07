一天爆120例感染！河北省3官員「防疫不力」被懲處

世界羽聯（BWF）泰國公開賽12日即將開打，包括世界球后戴資穎等台將，前一日也已經能夠出關訓練，而世界羽聯也表示，已經確認22支隊伍、216位選手，全部824位參與者的檢測報告是陰性，有信心賽事能夠在安全泡泡下持續舉行。