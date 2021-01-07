快訊／吳怡農完成黨部主委登記　坦言「2022北市長選戰是重點」

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農確定參選民進黨台北市黨部主委，7日上午正式登記完成，他坦言，北市長選戰將會是黨部最重要的工作，要如何在市長跟議員選舉表現得更好，就是接下來的工作重點。

在前台北市議員顏聖冠率日前登記參選民進黨北市黨部主委後，吳怡農6日晚間也發表參選聲明，7日上午前往黨部登記參選。原本，他預定10點30分登記，不過最後卻晚到20分鐘才現身，登記過程大約花5分鐘。

對於將近上午11點才抵達登記現場是否有事耽擱，吳怡農先是開玩笑說「我以為你要問我是不是肚子痛」，隨後才表示「沒有啦！等同事送東西所以遲了一下，對不起大家」。

在完成登記參選後，吳怡農表示，「心裡感到非常踏實，期待未來活化民進黨跟社會的連結」，希望1月31日可獲得黨員支持認同，接下來會以團結、進步、創新為工作目標，保持謙虛的態度，跟黨公職前輩學習，不會忘記熱情初衷，一起實踐屬於大家的北市黨部。

面對2022的挑戰，吳怡農強調，北市長選戰將會是黨部最重要的工作，要如何在市長跟議員選舉表現得更好，就是接下來的工作重點。

▼吳怡農完成登記黨部主委參選。（圖／記者林敬旻攝）



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