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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／吳怡農正式登記參選民進黨北市主委　對戰前議員顏聖冠

記者陶本和／台北報導

在民進黨前議員顏聖冠率先登記參選北市黨部主委後，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農6日晚間正式宣布投入戰局。7日上午10點30分，吳怡農親自前往登記。《ETtoday新聞雲》全程直播。

民進黨北市黨部主委選舉這一局，之前歷經前議員王孝維、前立委薛凌一陣廝殺過後曾經被暫時宣布停止選舉，經過協調，兩人同意退選，而在英系、新系隨之接續運作下，最後力推吳怡農出馬角逐主委一職。

吳怡農近期除了已經拜會過前北市黨部主委黃承國外，也曾向王孝維、薛凌請益，並6日傍晚透過臉書宣布正式參選主委，他7日上午10點30分也親自現身登記。

吳怡農6日晚間透過臉書宣布參選聲明，他坦言，民進黨北市主委的選舉，本來不在他的計畫中，但最近有朋友要他去了解李問在馬祖成立連江縣黨部的工作，讓他開始有了重新的思考。

吳怡農說，李問去年建立了地方黨部年輕化的範例與試金石，立刻得到中央黨部和蔡英文的重視；因為這樣，才有這一次黨部主委選舉資格的放寬，也因為這樣，過去這幾週，他開始向黨內前輩請益，聽到許多人對於台北市黨部發展的期待。這段時間，他反覆聽到一股聲音。這也是過去一年在全國各地，與學生、企業家討論台灣面對的難題時，經常聽到的顧慮：全球的經濟、政治、國和國之間的權力和軍事力量的平衡，都處在迅速、難以預測地變化中。

另外，吳怡農也表示，一次意外的流行病毒就足以改變全世界的生活方式，科技的發展，影響了產業的競爭力，也顛覆了數十年來的軍事平衡，這許多的變化，對台灣都是一個艱鉅的挑戰，這是大家共同的擔憂。

吳怡農強調，台灣若要跟上世界的變化，我們需要更多元的背景，具備不同國內外社會經驗的人來參與政治，我們若希望民進黨成為全民的政黨、一個代表大家的政黨，它的組成需要不斷地更新，反映社會的結構。

▲陳其邁同框吳怡農，首度同框話題性十足 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳怡農。（圖／記者吳奕靖攝）

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