吳怡農敬佩「前輩」顏聖冠：誰當主委2022都是很大挑戰

記者陶本和／台北報導

民進黨新境界智庫副執行長吳怡農7日上午前往登記參選北市黨部主委。對於這次選戰對手、前議員顏聖冠，吳怡農表示，不論誰擔任主委，2022年都是很大的挑戰，顏聖冠第一時間投入選舉，讓他很敬佩。

▲吳怡農7日前往民進黨北市黨部登記參選主委。（圖／記者林敬旻攝）



吳怡農表示，「心裡感到非常踏實，期待未來活化民進黨跟社會的連結」，希望1月31日可獲得黨員支持認同，接下來會以團結、進步、創新為工作目標，保持謙虛的態度，跟黨公職前輩學習，不會忘記熱情初衷，一起實踐屬於大家的北市黨部。

面對2022的挑戰，吳怡農強調，北市長選戰將會是黨部最重要的工作，要如何在市長跟議員選舉表現得更好，就是接下來的工作重點。

對於是否有跟總統蔡英文見面？吳怡農沒有否認，僅表示他過去這幾個禮拜跟黨內前輩都有私下請益，不適合透露，但他強調，跟這些朋友會談的時候，感受到每一個人對黨的愛護跟期待。

至於受到前北市黨部主委黃承國的支持，吳怡農表示，他非常感謝也幸運，有很多前輩支持，包括黃承國前主委、現任代理主委等，都是支持他前進的動力，面對2022選舉，誰當主委都是非常大的挑戰。

另外，對於台北市長柯文哲形容吳怡農會是一顆「活棋」，吳怡農表示，現在看2022年真的太早，只知道接下來是非常大的挑戰，很多基礎工作要開始做，包括：第一，要強化跟社會團體溝通；第二，要增加支持者跟黨員的參與；第三，要用更有效率的方式讓黨務事半功倍等。

至於面對這次選舉的對手、資深前議員顏聖冠，吳怡農說，她是非常資深的議員，也是他的前輩，這次黨部主委不論是誰擔任，2022都是很大挑戰跟承擔，這次願意出馬，其實展現了民進黨內有許多人，對黨有很深的感情跟認同，「這次第一時間投入，我很敬佩，我希望選舉是互相鼓勵的機會，一起為民進黨加油打氣」。

▲吳怡農7日前往民進黨北市黨部登記參選主委。（圖／記者林敬旻攝）