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防疫旅館不夠住！台商「不准上飛機」　怒斥政府沒人性

▲▼ 桃園機場返國旅客排隊搭乘防疫計程車，準備前往防疫旅館。（圖／CTWANT提供）

▲防疫旅館不足成國人返鄉過年最大難題，目前甚至傳出1月15日起，若沒有防疫旅館的訂房證明，就不讓登機的傳聞。圖為6日桃園機場返國旅客排隊搭乘防疫計程車，準備前往防疫旅館。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

農曆春節全台防疫旅館大爆滿，回不來的台商、台幹到處找管道求救，有3、4名台商找上桃園市議員黃敬平陳情，指被告知15日後如無法出示防疫旅館證明者不准上飛機，怒斥民進黨政府「沒人性」，放話要找人到中央防疫指揮中心丟雞蛋。

中央防疫指揮中發言人莊人祥表示，若沒有訂到防疫旅館卻仍入境，屆時會依照傳染病防治法開罰1到15萬元。但他強調，已經盡快請觀光局積極協調各縣市增加防疫旅館數。

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「有夠爛的政府！」黃姓台商向黃敬平指出，自己去年9月20日到上海，大陸就把所有防疫作為安排妥當，自己只負責被插鼻孔、上車、下車、住酒店和吃飯睡覺，等著出疫即可，民進黨政府卻要國人自己找旅店住，「真的沒人性！」

黃姓台商也以自己在大陸實際經歷的防疫經驗指出，每人都有一個號碼，自己使用「蘇康碼」到哪都要刷一下驗證健康記錄，車站買票也要刷「蘇康碼」實名制過站，對比台灣五月天演唱會是到場狂歡後才被天網揪出，「台灣防疫根本是後知後覺！」

王姓台商也向黃敬平控訴，詢問桃園市觀旅局，觀旅局表示中央發布居家檢疫1人1房政策太突然，「連地方也措手不及！」剛好又遇上過年返鄉人潮，再努力覓房也趕不及，拜託黃敬平：「好好修理中央的防疫缺失！」他指出，這兩天又聽聞15日起返國的國人，一定要有訂到防疫旅館的證明才能上飛機，有家歸不得的他怒斥：「請幫我買2箱雞蛋去丟防疫中心！」

台企聯常務理事台商會長徐正文為台商請命說，台商創造台灣GDP 50%以上，現在卻連旅館都訂不到，「真的很可憐」，另有台商的家人都在台北，但因未設籍台北，無法住台北防疫旅館，家人只好把房子讓出給台商隔離，家人們再找其他地方住。

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