「綠水鬼」飆到77萬！北中南正妹拿假貨換現金　全台當舖發追緝令

▲勞力士才推出2020新款綠水鬼沒多久，當鋪就已經收到高仿假錶，有保證卡不稀奇，甚至連購買發票都有，高雄市當舖公會緊急通知同業多加注意。（圖／CTWANT提供）

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年關將近，最近北中南不約而同出現穿著火辣的美艷女子，前往當舖或自營鐘錶店，兜售瑞士奢華手表品牌「勞力士」（Rolex）的「綠水鬼」潛水錶，甚至附上原廠保證卡和發票等購買證明，警方懷疑幕後有一假貨集團，正擴大偵辦中。此外，假金、假鈔近日也紛紛出籠，民眾一定得睜大眼睛，多加提防。

立法委員高嘉瑜近日被爆2011年赴歐洲考察時，脫隊血拚買了數件名牌精品，其中一件是「綠水鬼」潛水錶，當年台灣定價約30萬元，如今飆到約40萬甚至一度喊到50萬元以上。

去年（2020年）9月，勞力士發布全新設計的綠水鬼，台灣定價31萬7千元，吸引許多「愛勞」手滑敗家，誇張的是，高嘉瑜的綠水鬼花了9年的時間，身價才翻倍，新款綠水鬼只推出3個月，就飆到近77萬元，甚至出現「山寨綠水鬼」，為此，去年12月3日，「高雄市當舖商業同業公會」還特別發出一紙公文提醒同業，「假的新款綠水鬼，有發票，請會員小心收當。」

▲高雄市當舖商業同業公會蒲志昌表示，現在造假技術甚至高超到連錶店業者都難以辨認，「防不勝防」。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，新款綠水鬼在台數量稀少，價格因此水漲船高，不肖人士看中這個「缺貨商機」，有的人直接拿著山寨綠水鬼跑到當舖典當，有的透過友人接觸當舖老闆藉機兜售，北中南相繼傳出當舖受害。據悉，由於大多是正妹站上第一線出面行騙，警方懷疑嫌犯極可能來自同一個假貨集團。

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當舖業者表示，來自同業經驗分享，近來有穿著火辣的正妹，持著盒單齊全的假「綠水鬼」，專找一些非專收鐘錶的當舖，看準其專業度不夠，魚目混珠詐騙業者，由於這些假錶仿真度極高，業者一不小心，很有可能看走眼，目前已經傳出有業者吃虧，除了報警以外，也提醒同行小心提防。

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