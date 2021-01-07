-17℃停電學生冷爆！　華春瑩：中國電力有保障「外國不必擔憂」

▲ 山東師範大學6日突然停電。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多個主要城市近期頻繁限電或停電，加上近期煤炭價格飆漲，外界猜測是否與因禁止澳洲煤炭進口有關。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，外國不必為中國的電力供需感到擔憂。

▲中國大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

《新華社》記者6日在大陸外交部例行記者會上提問，「我們注意到個別外國專家和媒體日前稱，中國主要城市實行了停電限電措施，但外界無法瞭解實情，這種不透明將影響外界對中國發展的信心。對於相關說法，你有何回應？」

對此華春瑩先是回說「這不是外交問題」，接著指出中國總體的電力供應能力是有保障的，而且相關部門也多次及時地把電力供需形勢，以及採取的措施向公眾發佈。

華春瑩強調，「這個問題應該是非常清楚的，國外一些人和媒體可能不瞭解情況，那麼他們清楚了這個情況之後，他們不必為中國的電力供需感到擔憂。」

▲山東師範大學黑乎乎的學生餐廳。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，寒流來勢洶洶用電迎來高峰，多地推出暫時限電措施。其中湖南長沙民眾反映，因辦公大樓停電，需爬2、30層樓上班，正常生活秩序受嚴重影響。

另外，山東發布寒潮黃色預警，1月6至8日將出現「王炸級」寒潮天氣。然而山東師範大學6日在零下17°C的天氣下全校停電，引發不少學生抱怨，「大晚上還停電，我是山頂洞人是吧」、「不放寒假還停電 零下十七沒熱水 我裂開」。

▼學生抱怨。（圖／翻攝自微博）