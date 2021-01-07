北市動保處罰7.5萬　陽管處不服：現錯誤引用法令，態度前後不一

▲陽明山擎天崗野化水牛。（圖／記者彭懷玉攝）

記者郭世賢／台北報導

2020年底陽明山擎天崗野化水牛死亡事件，6日台北市動保處認定陽管處將牛群圈圍，導致牛隻大量死亡一事，已違反《動物保護法》規定與以裁處陽管處最高罰鍰7萬5000元。對此，陽明山國家公園管理處（以下稱：陽管處）秘書張順發表示，修復圍籬係為避免野化水牛與周邊居民產生衝突，非動保處所陳述之圈養。

台北市動保處6日表示，儘管陽管處沒有故意讓水牛傷亡，但仍有過失責任，因此裁處陽管處最高罰鍰新台幣7萬5000元。對此，張順發回應，依據2020年12月21日下午由台北市動保處召開跨領域專家會議中獲得初步結果，牛隻死亡原因應該與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不均，從牛死亡地點分散並非局限於圍籬內，當時即判斷與圍籬沒有相關聯，陽管處也非飼主。因此，有關台北市動保處之裁處，本處後續將依法提出行政救濟。

修復圍籬係為避免野化水牛與周邊居民產生衝突 非動保處所陳述之圈養

張順發表示，2018年2月水牛多次進入園區外造成農損及居民精神壓力，另有多次進入車道影響行車安全之狀況，經里長代表民意一再向台北市政府動保處等各單位陳情，同年3月1日管理處邀集相關單位會勘釐清，並無單位認為野化水牛為其管轄，會議結論請管理處協助將牛隻移回並補強既有圍籬。

管理處基於夥伴關係及敦親睦鄰予以協助解決，依農會舊圍籬（刺絲網）修復及設置，修復圍籬係為阻隔遊客干擾牛隻、避免牛外逸造成區外農損、避免牛外逸車道影響安全所為之，並非動保處所陳述之圈養動物。

依專家會議討論 致使水牛大量死亡原因與食物來源成分與品質不佳有關

張順發指出，依據2020年12月21日下午由臺北市動保處召開跨領域專家會議中獲得初步結果，牛隻死亡原因應該與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不均。此與目前族群數量、天候因素以及植被退化具相關性。從牛死亡地點分散並非局限於圍籬內，當時即判斷與圍籬沒有相關聯，陽管處也非飼主。

有關臺北市動保處之裁處 本處後續將依法提出行政救濟

張順發表示，查2016年台北市農會結束陽明山牧場經營，有主牛隻由牛主帶回，剩下在地自然繁衍的無主野化水牛，為釐清野化水牛之歸屬，臺北市政府動保處函詢農委會，農委會於107.5.7函復倘確無所有人或實際管領之人，則無動物保護法之適用，由陽明山國家公園管理處進行自然資源之管理。爰動物主管機關以國家公園掌理自然資源之管理而不介入。野化動物非家畜是否有動保法之規範，各界看法不一。

張順發說，圍籬之設置係陽管處依據陽明山國家公園保護利用管制原則為資源保護及公共安全之需要而設置之無固定基礎設施，亦為維護特別景觀區資源、安全之必要處理。有關臺北市動保處針對本處分單之推論認定及適用法源仍有疑義，後續將依法行政救濟。

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