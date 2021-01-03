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「發現陽明山」臉書社團宗旨　陽管處澄清：文章自動刪除機制

▲澄清「發現陽明山」臉書社團宗旨 陽管處：文章自動刪除機制。（圖／翻攝自「發現陽明山」臉書社團）

▲「發現陽明山」臉書社團宗旨，陽管處澄清：文章自動刪除機制。（圖／翻攝自「發現陽明山」臉書社團）

記者郭世賢／台北報導

首先非常感謝立法院長游錫堃對於擎天崗水牛的關心，有關近日外界質疑「發現陽明山」社團不當刪文的情形，對此陽明山國家公園管理處（以下稱：陽管處）特別予以澄清「發現陽明山」社團的宗旨。陽管處秘書張順發表示，FB社團設有文章自動刪除機制。

陽管處表示，「發現陽明山」社團成立之宗，旨在於提供來訪陽明山國家公園，遊客最新之資訊，讓來訪者可以非常輕易了解目前陽明山有哪些，另為避免其他廣告文章出現，社團內訂定如有嚴重，違反版規將直接刪文或踢除。如有違反國家公園法之情事將逕行查處

如有違反國家公園法之情事將逕行查處：一、請勿張貼任何置入性行銷、色情、垃圾訊息、政治及不相關連結與圖文等；二、請勿張貼非陽明山國家公園範圍內之照片；三、請勿張貼抓取動物、採摘植物、餵食等照片。四、請勿張貼本園禁止進入地區、未經申請許可地區進入之照片（請附上核准函）、未經申請許可之空拍影像等。

陽管處秘書張順發指出，因社團人數激增，社團許多社員都反映廣告文太多，要管理員多加管理,因此利用FB社團所提供管理員小幫手之自動機制，訂定相關條件以符合社團的需求。

張順發說，針對社團內未發佈的貼文共設置了6個條件，尤其對於轉貼的貼文限制較為嚴格，畢竟許多廣告文章都是夾帶連結或是直播畫面。另外，針對被檢舉達到3次以上的個人採取，禁止發言28天機制，並限制了新創帳號禁止發言等條件，以屏除相關廣告文章的出現。

對於已發佈的貼文，提供社員檢舉之機制，當貼文檢舉次數達到5次以上，該貼文則會由FB所提供的程式自動移除，這些機制都是以大多數社團成員所考量而設置；社團內有許多成員都是經常在陽明山上活動，社團內一有提問所有成員都會在第一時間解答，氣氛非常的融洽，甚至拍攝的照片都很樂意的分享，完全是個充滿正能量的社團。

張順發則表示，但自從水牛議題的出現及經常性的洗版，造成許多成員的困擾與抱怨，因此陽明山國家公園管理處尊重大多數人的意見，辦理了社團未來經營方向的投票，由社團內的成員進行投票決定是否嚴格執行或是採開放的方式經營。「發現陽明山」臉書社團：https://www.facebook.com/groups/Show.YMSNP/

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