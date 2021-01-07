台美「政治軍事對話」7日登場！陸學者：台要突破實質層面門都沒有

▲前參謀總長李喜明昨日與美國政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）會面。（圖／翻攝自推特／庫柏）



記者邱茀濱／綜合報導

台美今（7）日將透過視訊進行「政治軍事對話」（Political and MilitaryDialogue），此舉讓大陸外交部、國台辦先後譴責。不過，大陸專家分析，不排除美台間還有進一步舉動，且他認為台灣肯定從中有所獲益，但要想在實質層面上有所突破，「門都沒有！」

據《環球時報》報導，北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺受訪時指出，其實川普在最後任期打「台灣牌」的可能性，都在中國意料之中，他認為美國政府馬上就要換屆，「有些人希望渾水摸魚撈點好處；另一方面，這背後肯定有台灣方面的推動。」

朱松嶺分析，接下來也不排除美台有進一步舉動，從小動作變成大動作，從低層級官員變成高級別官員，「美國國務卿蓬佩奧一向比較反華，非常可能在其任期結束之際採取一些惡劣動作。」儘管美台關係向前推進，台灣肯定會有所獲益，但朱松嶺則認為，若想要在實質層面上有所突破，卻是門都沒有。

另外，外交學院教授李海東認為，「軍事、外交議題是一個國家主權範圍內的意圖，美台政治軍事對話是對中國主權領土完整的粗暴干預和侵害。」

李海東分析，通常一位總統離任前，外交政策動議方面會留給下任處理，而川普在卸任前的涉台議題依舊保持激進，「其目的是想給拜登設置陷阱，也就是挖坑，讓拜登上台後在對華政策上喪失靈活性，保持強硬」，但他認為川普高估了自己。

►強健頭皮、網路大推