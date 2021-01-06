旅美退休分析師返台探親遭詐7500萬　找FBI跨海辦案揪幕後主嫌

▲老翁返台探親卻遭到詐騙，到鳳山區一家銀行匯款。（圖／翻攝Google Maps)

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名定居美國的趙姓退休分析師，去年10月返台探視親友，卻接到了詐騙電話，對方假冒檢警人員，要趙男匯款7萬5千美元，返美後陸續又匯款了200多萬美元，累積被騙金額超過新台幣7500萬，趙男事後發現被騙不僅在美國FBI報案，也委託台灣的親友協助報案，目前警方鎖定一名涉案嫌犯追查中。

根據警方了解，這名遭詐的趙姓老翁去年10月26日開始接獲假冒的檢警人員來電，對他表示先前詐領健保費3萬多元，已將他列為嫌疑人並凍結帳戶，指示他到附近超商接收傳真假公文，要他配合偵查並指示將帳戶存款轉匯入假檢警所提供的監管安全帳戶，後續如果破案，會將嫌疑人身份解除並返還費用。

趙男不疑有他，隔日先到鳳山區一家銀行，匯款給對方7萬5千元美金，回到美國後，又陸續轉帳18筆款項，總共200多萬美元，累計被騙金額換算台幣高達7500萬元，被騙了2個月後，趙男才在網路上看到相關詐騙手法，驚覺被騙，不過一生的辛苦積蓄，已經幾乎全數匯出。

趙男除了在美國報案，也委託家人在台灣報警，警方目前調查已經鎖定一名嫌犯，並查出這19筆款項都是匯到了香港的會頭，目前受限於境外匯款管轄權，將報請刑事局協助後續偵辦。

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