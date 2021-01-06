林佳龍指「台灣意象貨機不能飛香港」是傳言：航權不應單方限制！

▲華航機身新塗裝藏有台灣意象。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

華航首架印有台灣意象新LOGO的貨機，原定今（6）日將飛往香港首航，不過有媒體爆料，新塗裝飛機香港首航遭取消，最後只能改飛舊塗裝的飛機。華航對此回應，今日777F依原定班表派飛泰國曼谷、紐西蘭基督城。交通部長林佳龍表示，這只是傳言，沒有發生這樣的事，且航權是對等的，大陸不應單方面限制我國。

針對華航貨機傳出取消香港首航一事，林佳龍表示，華航已有對外澄清，並沒有發生這樣的事情，這僅是傳言，若真有此事將涉及航權對等，並不是大陸單方面限制我國班機，也涉及他們的飛機是否可飛台灣問題，不能單方面限制對方，而是彼此互惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲媒體稱台灣意象華航貨機飛香港一事喊卡，林佳龍駁斥。（圖／華航提供）

林佳龍說，報導內容僅是傳言，也是假設性的問題，希望華航能正常營運，至於下一階段的客機塗裝，希望華航能參考立法院決議、社會輿論等，反應大眾對台灣意象的期待。

華航新貨機波音777F塗裝將CHINA AIRLINES字樣移到機尾，並把貨運標誌「CARGO」中的C字母中納入台灣地圖樣式，展現「台灣意象」。但有媒體透過管道得知，新塗裝貨機原定飛香港首航遭取消，最後決定改飛原有舊塗裝的波音747F。

對此，華航表示，今日777F依原定班表派飛泰國曼谷、紐西蘭基督城。另外，美國營運許可也已提前取得，預計1月7日起派飛洛杉磯。華航指出，777F貨機具備省油高效能的優勢，以派飛北美貨機航點為主，搭配亞洲等區域航點，目前已飛航日本東京、越南胡志明市及河內、紐西蘭基督城等航點。