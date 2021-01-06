吳怡農選民進黨北市主委　農婦超嗨：現在入黨可投票嗎？

▲吳怡農。（圖／取自吳怡農臉書、IG）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農6日晚間宣布，參選民進黨北市黨部主委，7日上午10時30分前往登記投票。消息一出，令許多被稱為「農夫」、「農婦」的粉絲們超級興奮，還問現在入黨是否可以投票。

網友紛紛留言為吳怡農加油打氣，「支持你的決定」、「農農加油」、「支持你！期待民進黨台北市黨部未來能有令人耳目一新的變化，加油」、「農農還很年輕多一些歷練將來的路會走得更寬廣，無論你在那個位子都會支持，加油！」、「我還沒看完農要說什麼，但我先支持」、「絕對支持怡農啊，這是耕耘基層的好機會」、「我現在入黨來得及投農農嗎」、「現在入黨可以投票嗎？」

民進黨北市黨部主委選舉懸缺逾半年之久，先前歷經前議員王孝維、前立委薛凌一陣廝殺過後曾被暫時宣布停止選舉，經協調後兩人同意退選，而在英系、新系接續運作下，最後力推吳怡農出馬角逐主委一職。

有關候選人登記資格，依規定，黨籍遷移滿一年黨員，2020年1月31日（含當日）前遷移，黨戶籍在台北市的黨員，方能行使選舉權、被選舉權，登記為候選人，以該黨員能行駛選舉權的選舉區為限。

▲顏聖冠、吳怡農、阮昭雄。（合成圖／屠惠剛、李毓康攝、取自吳怡農臉書）

吳怡農首開先例，以年輕黨齡的黨員身分競選縣市黨部主委，這次將挑戰曾連任5屆北市議員的前議員顏聖冠。除了吳怡農、顏聖冠表態參選，民進黨台北市議員阮昭雄也被點名。對此，阮昭雄表示，還在思考，8日前決定。

民進黨台北市黨部改選4日至8日領表登記，登記費為新台幣30萬元，13日號次抽籤，31日投開票。北市黨部執行長趙心瑜日前表示，因應防疫，為了分散人流，會在台北市12個行政區設立投開票所。

至於「農夫」、「農婦」好奇現在入黨能否投吳怡農的問題，根據規定，以2021年1月31日選舉投票日為準，加入民進黨連續滿兩年的黨員，2019年1月31日（含當日）前入黨就有選舉人資格。