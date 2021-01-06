桃園牛年春聯開放索取！創意紙雕＋書法家墨寶　犇向2021

▲桃園牛年春聯很特別，即日起開放索取。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日在市政會議發表「2021辛丑牛年春聯」表示，有別於往年傳統的書法春聯，牛年春聯以創意的紙雕形式，邀請藝術家成若涵創作「心願滿地、犇向2021」，以細膩的紙雕刻畫8大主題春節傳統習俗；「春回大地」春聯則由名書法家於同生題字，祈願闔家平安。

▲藝術家成若涵(左)創作「心願滿地、犇向2021」，以細膩的紙雕刻畫8大主題春節傳統習俗。(圖／市府提供)

兩款春聯即日起，在市府一樓服務台開放民眾索取，數量有限；紙雕春聯將由13區公所透過區長及里鄰系統分送至家戶，期為市民朋友帶來新年喜氣，祈願新的一年大家平安幸福。

▲「春回大地」春聯由名書法家於同生(左)題字。(圖／市府提供)

鄭市長表示，藝術家成若涵擅長以紙雕呈現台灣各地風土人情，「心願滿地、犇向2021」春聯以8大主題進行紙雕創作，「越南送神日」敘述傳說中灶神會在農歷12月23日騎鯉魚飛上天庭，向玉皇大帝稟告人間這1年的善惡是非；「客家獅賀新年」舞龍代表國泰民安、風調雨順，舞獅代表驅魔避邪；「泰雅播種祭」向祖靈祈求新的一年風調雨順、五穀豐收，並慶祝新年到來；此外也包括「尾牙」、「開春」、「柚葉洗澡」、「掃塵」與「圍爐守歲」等主題，並以21隻小牛呈現桃園的多元族群及豐富人文風情，象徵2021年犇向牛年。

而「春回大地」春聯則邀請知名書法家於同生題字，於同生研習傳統書法30年，是國內書法界中生代翹楚，曾獲2015年桃源美展書法類第一名暨桃源獎、中山藝術獎、全國美術展金牌獎、大墩獎等多項肯定。「春回大地」源自宋朝詩人周紫芝「樹頭雪過梅猶在，地上春回柳未知」，代表春天又回到大地，溫暖生機回到人間，祈願新的一年疫情退散，家家戶戶充滿幸福。

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