獨賣HELLO KITTY佛跳牆！小7推超萌年菜、春節禮盒　牛餅乾按下會叫

▲小7獨家和老協珍合作，推出HELLO KITTY年菜，還加碼送造型湯碗組、盤子。（圖／小7提供）



記者周姈姈／台北報導

再過不久就要過年了，還沒想好要準備什麼年菜和禮盒嗎？小7就和飯店名廚、知名台菜餐廳合作推出超過60款年菜料理，其中居然吃得到HELLO KITTY佛跳牆，不僅美味還加送超萌湯碗組；春節禮盒則是精選超過20款人氣肖像和卡通明星設計，像是三麗鷗、米奇米妮和不二家等等，吃完還能當收納盒，可愛又實用。

今年小7年菜預購以經典台菜為主，推出特選鍋物、精選手路菜和幸福團圓套餐，除了能透過門市訂購之外，還能使用「i預購」直接下單。小7還獨家販售老協珍HELLO KITTY年菜組和佛跳牆，分別贈送萌臉造型盤和湯碗組，HELLO KITTY迷絕對不能錯過。

農曆春節拜訪親友，伴手禮盒也絕對不能少，小7精選超過20款人氣肖像和卡通明星設計的春節禮盒，包含OPEN！家族、角落小夥伴、HELLO KITTY、卡娜赫拉的小動物、米奇和應景的牛年造型，其中還有非常特別的HAPPY COW起司曲奇禮盒，打開盒子會看見一個按鈕，按下去就會發出牛叫聲，好吃又好玩。

▲HAPPY COW起司曲奇禮盒，按下盒內按鈕會發出牛叫聲，應景又可愛（圖／記者周姈姈攝，下同）



麗滋三麗鷗家族新春禮盒也是超萌，一盒有HELLO KITTY、大耳狗和布丁狗3種造型，內含6入迷你麗滋起司，收納罐可擺放賀年零食或小物，可愛又實用；不二家綜合牛奶糖禮盒則是分為3層，鮮紅色的外觀看起來喜氣洋洋，吃得到原味、草莓和抹茶口味的牛奶糖。

▲今年小7也開賣許多三麗鷗春節禮盒，HELLO KITTY粉絲絕對不能錯過。



▲不二家牛奶糖禮盒，每一層都是滿滿的牛奶糖。



全聯今年推出的年菜集結6名廚、8名店，主打史上最堅強陣容的「至尊主廚功夫菜」年菜預購，特選超過100項美味好料，包含團圓年菜套餐、鍋物大賞、暖冬進補、圍爐加菜、名店推薦、經典味道、年節必備、嚴選生鮮、居家甜點等，選擇十分多樣化。

▲全聯搶攻年菜商機，今年集結6名廚、8名店，主打史上最堅強陣容的「至尊主廚功夫菜」。（圖／全聯提供）