120個軟糖「誰吃比較多」　一道數學題引眾怒！網炸鍋：有人說謊

▲一道數學題讓家長看傻眼！（圖／翻攝爆怨2公社）



網搜小組／劉維榛報導

數學老師你累了嗎？一名家長哀號，最近要幫孩子糾正考卷，結果一看題目邏輯怪怪的，首先詢問哪位同學吃得比較多個軟糖，結果一算總和根本不對，讓網友笑虧，「數學老師的國文老師在哭泣」、「前後矛盾這明顯是問題出錯，莫非是腦筋急轉彎？」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》貼出一道數學題目，只見孩子連算都沒算，因此被老師扣5分，內文為「王老師買了一包小熊軟糖有120個，要給五年級的同學吃。結果小名因為肚子很餓，吃了17/24包；小馨也不甘示弱，吃了66個，誰吃的軟糖比較多？多幾包軟糖？」

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首先，先來解開17/24包，意即小名吃了85個，明顯比小馨的66個，足足多吃了19個，但弔詭的是，兩者（85+66）相加等於有151個，而王老師卻只有買一包120個，題目設計上似乎有瑕疵。

文章曝光後，吸引千名網友質疑，「一包120個軟糖，17/24包=85個軟糖，剩下35個，請問老師，小馨為什麼可以不甘示弱的吃了66個？」「答案是有人在說謊」、「這出的題目有問題啊！數量不夠啊！已經超過120顆了」、「以前小學和國中段考和小考數學題目，真的有這種出題方式，唯一答案就是要寫66+［120（17/24）］≠120，故算式不成立此題無解」、「題目應該少寫『每人各發一包』，這樣的話就合理了」。

▲網友超認真分析！（圖／翻攝爆怨2公社）

其他網友笑歪直呼，「兩個都得糖尿病了」、「叫王老師出來」、「老師的數學不好喔」、「王老師有聚寶盆！」、「越吃越多，哪裡買的」、「別的同學都不用吃就對了」、「其實小馨吃的是她自己去買的」、「一口氣吃了66顆，我吃10顆都覺得膩了欸」。