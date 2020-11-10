小二數學「11時06分」答錯！正解曝光...兩派戰翻了

▲因為多了個0，所以算錯誤答案。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名家長昨日陪國小兒訂正考卷時，發現有道題明明答案沒錯，卻被老師圈起來扣分，後來得知正解，他不禁質疑，「有需要這麼死板嗎？」話題掀起熱烈回響，有的網友吐槽，這樣的教育過於僵化，甚至是吹毛求疵；但也有人認為，以課本為主吧！

家長在「爆廢1公社」無奈發文，「國小二年級數學考卷，寫11時06分...老師說多了個0，所以是錯誤的，正確答案是11時6分；第三題寫12時00分也錯，正確寫法為12時0分。」

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只見答案格中有兩處被圈起來扣分，讓他相當傻眼，「這數學測驗主要是考學生看時鐘的能力，有需要這麼死板嗎？為何不能兩種寫法都對？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

po文引發熱論，大部分網友搖頭直呼，「腦殘的教育」、「想都不用想，老師出局了」、「孩子寫對，卻被老師扣分，讓孩子挫折，根本顛倒學習本質！老師是要教會孩子看時間，不是教會孩子考試」、「這是什麼填鴨式教育」、「呆灣教育就是這麼失敗」、「這是考數學還是國文」、「小孩懂比較重要，管他規定要不要有零」。

但也有人替老師說話，表示「如果老師上課沒特別講，是老師的問題；如果老師有特別強調，是學生的問題」、「電子錶（鐘）才會有06分，一般時鐘是6分，跟我們以前學的不同，之前跟老師討論過，數學課本裡也有寫」、「一堆說老師有問題的，有看懂題目嗎」、「不要一直說老師古板，他們要做的就是按照課本教學！如果每個老師都有自己的教法，小孩要聽誰的？誰才是對的？要課本幹嘛」。