小二數學考「不存在的線」！網笑：老師累了嗎…意外釣出神人解答

▲小學數學題目考倒眾人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

小學生的題目千奇百怪，常常考倒大人們，一名網友貼出一張考卷，題目上寫著「用尺畫出比8公分長，又比7公分短的直線」，懷疑地問大家，「真的有這種線嗎？」對此，許多網友一頭霧水，還有人問說「題目打反了嗎？」但也意外出現神人解答「神秘的線」。

一名網友在臉書「爆廢1公社」貼出一張考卷，只見照片是第三大題寫著「畫畫看」，要學生用尺畫出一條「比8公分長，又比7公分短的直線」。不僅考倒家長也考倒網友們，許多人都認為「老師出錯題目」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友解答，這是小二的數學考卷，「我女兒她們不久前教完，題目出錯了吧，應該是比8公分短，然後比7公分長，正解是7.5公分」。

▲有神人解出此題的答案。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

超神奇的題目讓許多人直呼「超難！」「這種線只有在天能的世界裡存在」、「現在的教學都是腦筋急轉彎嗎？真是太有趣了」、「老師你累了嗎」、「台灣的孩子都被教笨了」。

但也有網友解出答案，「斜線，線長9公分，兩直線中間間距6公分」、「比例尺吧！畫一條5公分的線，每一公分標示2，比例上是十公分，實際是五公分」。也有網友指出，使用「路徑長跟位移」及「虛線」的概念，就可以畫出神秘之線；間隔大一點整條線就會超過8公分，但實線的部分加起來小於7公分。