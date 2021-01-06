「支持港警」環時記者付國豪遇襲　港法官今判3被告有罪

▲環時記者付國豪當時被香港示威者捆綁毆打。（圖／翻攝自《環球時報》）

記者陳政錄／綜合報導

曾在2019年香港「反送中」活動中，高喊「我支持香港警察，你們可以打我了」引起軒然大波的大陸鷹派官媒《環球時報》記者付國豪，其遇襲案今在香港做出宣判，法官認為畢慧芬等3名被告參與暴動及傷人罪名成立，預計後續將依法做出裁處。

2019年8月13日，付國豪到香港國際機場「和你飛」集會，被示威者懷疑身分後，遭包圍、毆打，過程中他高喊「我支持香港警察，你們可以打我了」，被大陸網友認為是「英雄」，許多公眾人物、演藝人員更紛紛在社交平台上，轉發他的口號，表態支持香港警察。

▲付國豪回到北京後，報社英雄式接機。（圖／翻攝胡錫進微博）

針對付國豪在當天受包圍襲擊和綑綁，《星島日報》報導，香港法官李慶年今在區域法院裁定黃逸豪非法禁錮，非法集結兩罪罪脫，賴雲龍傷人和參與暴動罪成；畢慧芬非法禁錮及傷人，參與暴動罪成；何家樂傷人及參與暴動罪成，等於共有3人罪名成立。

據了解，三名罪名成立的被告，原先被起訴「對他人身體加以嚴重傷害」罪，但法庭認為付國豪承受的傷勢未至於嚴重程度，故改判為襲擊致構成身體傷害罪成。

報導稱，在此之前，活躍社運活動的畢慧芬等4人皆否認指控受審，包括2019年8月13日，在香港機場一號客運大樓離境大堂G行段，與他人參與暴動及非法惡意傷害付國豪；惟開審前，賴雲龍承認用旗桿襲擊付國豪以阻撓救援進度，而何家樂亦承認8月底被警方搜查車輛時，有摺刀，彈珠和雷射筆等。

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