港警搜索媒體辦公室　蘇貞昌：中國政府要遵守承諾尊重香港

記者蔡文鈴／台北報導

香港警方6日早上依《國安法》、《顛覆國家政權罪》拘捕至少52名民主派人士，甚至也到《立場新聞》、《蘋果日報》、《獨立媒體》的辦公室，要求簽署交出文件令。對此，行政院長蘇貞昌6日表示，中國政府要遵守承諾尊重香港，不要打壓民主自由。

談到香港內部狀況，蘇貞昌6日受訪表示，台灣有主權很安全，而香港現在變這麼恐怖，當年承諾50年不變，馬照跑、舞照跳，連追求基本的民主自由都會被逮捕下獄，這也讓國人知道，台灣堅守國家主權的重要。

蘇貞昌強調，他持續關心香港、關懷港人，希望中國對香港要尊重，堅守當年承諾，對於追求普世價值民主自由，不應刻意打壓，也不應用恐怖手段，讓人民反感，世界也會更抨擊中國。

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