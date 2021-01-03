香港已訂購2250萬劑疫苗　最快2月展開全民接種

▲香港疫情再次復燃，目前尚未獲得控制。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港第四波疫情嚴峻，港府已向英國、大陸共3間藥廠訂購了2250萬劑疫苗。香港公務員事務局局長聶德權表示，只要疫苗一到香港，政府就會啟動安排，讓全港市民有序接種，估計可在2月開始為市民接種。

聶德權指出，要走出疫境，疫苗接種是重要的措施之一，政府會竭盡所能，做好周全準備，「只要獲授權使用的新冠病毒疫苗一到香港，政府便會啟動安排，讓全港市民有序接種。」

聶德權提到，有關疫苗接種的專責工作小組已舉行首次跨部門會議，就8大範疇定下工作細則，多位局長、部門首長、醫療專家成員都提出了不少關注點，包含疫苗接種選址、長者的接種安排、優先群組的設定、醫學監察等，「這些意見及建議都有助制訂疫苗接種方案及執行，只要市民願意，所有香港市民都能在安全、穩妥、有序地免費接種疫苗。」

聶德權強調，現在的目標，是政府各部門的籌備工作於本月底完成，為疫苗抵港作好準備，而按疫苗到港的時間初步推算，估計可以在2月開始為市民接種，「到時，社區疫苗接種中心、公營醫院、安老院舍、私家醫院和診所都會是接種地點。」

聶德權還說，疫苗發展迅速，政府明白有需要解答市民對疫苗接種存有的疑問，接下來政府會做好有關的解說及公眾教育工作，讓市民有科學性的認識，在知情的情況下作出選擇，接種疫苗，以達到保護自己和防疫的目的。