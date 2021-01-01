跨年之亂！高雄檢疫男消失4hrs...台南1搭客運1唱KTV　罰款確定

▲高雄一名居家檢疫者偷跑到台南，重罰20萬元。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

跨年夜台南接連發生3件居家檢疫個案偷跑案件，其中1例是從高雄跑到台南，由高雄市處理，對此高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，這名偷跑的居家檢疫個案是從香港入境的27歲男子，他從31日上午9點半政府「關心訪視」後，找朋友前往台南，被尋獲時已經是下午2點，在未告知的情形下自行離開居檢地點，挨罰20萬元。

此事起因台南於跨年夜驚傳3例檢疫偷跑案件，1例從高雄衝台南，由高雄市處理開罰，另2例分別是，1個搭客運北上、1位跑去KTV跟朋友唱歌。黃偉哲1日表示，違規行為恐造成防疫破口，令人無法容忍、也讓社會唾棄，唱KTV的重罰20萬元，搭大眾運輸工具的更重罰30萬元，均強制集中安置場所。

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至於高雄的這1位，高雄衛生局簡任技正潘炤穎表示：「上個月31日接獲一位台南籍男子，25日自香港入境，他的朋友在高雄租了一個居家檢疫地點，在30日左右里幹事進行電話關訪，發現訊號有點異常，找了警察一起過去，當時他是在家的，由於手機訊號有問題，加上他是居家檢疫者，於是請他另覓其他地點（居家檢疫），他想回到戶籍地也就是台南市。」

不過這名27歲的居家檢疫男子，在31日9點半結束關心訪視後，自行找朋友往台南出發，被尋獲時大概是下午2點左右，根據相關規定，他離開居檢地點沒有事先告知，大概消失了4個小時，因為違反相關規定開罰20萬罰鍰，另外個案被查獲之後已經前往高雄的集中檢疫所安置。

潘炤穎指出，這名27歲的男子，基本上違反居家檢疫規定已經達到4小時，就以20萬罰鍰為開罰基準，如果時間點再往上會繼續累加，而這段過程中是否有其他違反規定的狀況，會以他的足跡，調閱相關監視器予以判定。至於昨(31）日高雄市衛生局晚間6點半左右，一共關訪2683位居家檢疫者，皆沒有外出的跡象。

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