新竹女「嬰泡馬桶亡」　律師：3罪追纏...但符合「一條件」就脫身

▲新竹女產子謊報血便，警消馬桶中撈起男嬰，緊急送醫不治，律師分析，本案如符合一條件，新竹女就無罪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者羅志華／台北報導

新竹一名37歲未婚女子，於4日凌晨在家中生產，驚慌報警下，一度謊稱「血便」，警消到場後，只見呆坐廁所的女子緩緩吐出，「剛生下的男嬰在馬桶裡」，一夥人才趕忙抱出，卻發現男嬰已無生命跡象；律師丁昱仁分析，女子恐涉犯殺人或過失致死罪，但若符合「一個狀況」，則無罪。

據友人表示，李女平常在卡拉OK店上班，曾與1名男子相戀而產下1女，在孩子1個月大的時候，還被李女失手摔傷，導致孩子動作、語言發展遲緩，因此被台中地院依過失傷害罪判緩刑2年；8年內連生4胎，其中3胎父都不詳，老大、老二都被社福單位安置，老三也被人扶養，自己生的小孩全都沒有扶養過。

律師丁昱仁分析，女子是否涉犯罪行，先要確定產下的男嬰，是否符合法律定義的「人」，目前法律採「獨立呼吸說」，「人之生命始於出生、終於死亡，無論民刑事法律體系，均係以胎兒自母體產出，並開始以肺部獨立呼吸之時，作為人之生命開始時點」。

簡單來說，只要法醫解剖遺體，發現男嬰曾有過呼吸，在法律上就是個「人」，女子即涉犯殺人或過失致死罪，兩者間的差異，取決女子當下的主觀意識，如果女子在馬桶產子，見男嬰溺水見死不救，或甚至在外產子後，把男嬰丟進馬桶，涉犯殺人罪；若當下慌亂不知所措，不慎使男嬰溺斃，則涉犯過失致死罪，刑責為5年以下。

若女子故意殺嬰，依情狀要是有「不得已之事由」，例如經濟、家庭狀況、心理狀態等，經認定後，可依生母殺嬰罪論處，相較殺人罪處10年以上、無期徒刑、最重死刑的刑責來說，生母殺嬰罪僅處6月以上、5年以下徒刑，若有其他其情可憫事項，則可再依法減刑。

但假使男嬰因早產、發育不全，或甚至胎死腹中等事由，以致出生時根本無法呼吸，那女子就不涉犯任何刑責，因為生出來的，在法律中不算是個「人」。

他奶奶的美麗小秘訣