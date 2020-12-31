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不斷更新／全台凍！桃4校停課、竹4校午後停課　宜山區學校自行決定

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲強烈寒流襲台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

由於寒流來襲，桃園市府稍早宣布，位於高海拔區的4所國小、1所幼兒園明（31）日停班停課1天。另外，新竹縣政府也宣布，尖石鄉後山4所國小31日將調整為中午放學，課程將擇期替學生補課。

新竹縣府表示，依據中央氣象局天氣預估，尖石鄉鎮西堡明天高溫6度，低溫-1度，由於該地區道路狹小上下坡度大，若道路下雪或結冰，極易造成車輛打滑，考量師生上下學的安全，尖石鄉後山四校（新光、石磊、玉峰、秀巒）31日調整為中午放學，下午課程擇期補課。

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另外，桃園市府教育局30日稍早也宣布，因復興區等山區因低溫路面結冰或結霜，為減少通勤風險，包括巴陵、光華、三光與高義等4所國小31日停班停課1天。另外，復興區立幼兒園華陵分班31日也停班停課，以維護師生安全。

宜縣府30日表示，因應強烈寒流來襲，宜蘭縣政府表示大同鄉及南澳鄉位於山區的學校（如南山、四季）31日（四）若因道路下雪或結冰，極易造成車輛打滑現象，考量師生上學安全性，得由學校自行決定是否停止上班上課一天，或調整上放學時間，並另擇期補課。

★12/31（周四）各縣市停班停課資訊：

【北部地區】

桃園市：三光國小、巴崚國小、光華國小、高義國小及復興區立幼兒園華陵分班31日停止上班、上課。

新竹縣：新光國小、石磊國小、玉峰國小、秀巒國小31日下午停課。

【東部地區】

大同鄉及南澳鄉位於山區的學校（如南山、四季），31日（四）由學校自行決定是否停止上班上課一天

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