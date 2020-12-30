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逆子23刀殺父剁頸放水流　三字經罵檢還嗆「殺爸爸剛好而已」

▲▼新竹男子胡志賢殺父放水流，還三字經罵檢察官。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹胡姓男子殺父放水流，還三字經罵檢察官。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹胡姓男子，2019年5月間與父親口角後，持水果刀，朝父親頭、頸、胸、背猛刺23刀，胡父頸部脊髓斷離而死。胡男殺父後3天，嫌屍體太臭，開車將父親遺體載到新竹溪州橋扔棄。一審將他判處無期徒刑，案經上訴，高等法院二審30日再度開庭審理，他當庭多次以三字經辱罵檢察官，姑姑出庭建請將他判處死刑，他更嗆姑姑「殺爸爸剛好而已」。

胡男（40歲）曾因毒品等案服刑2年，去年1月底出獄，因精神疾病領有重度殘障手冊。因與父親長期不睦，去年5月31日早上6點多，他與父親口角後，拿出水果刀，朝父親猛刺，胡父頸部脊髓斷離、大量出血死亡。胡男將屍體棄置在家3日，後來嫌父親遺體發臭，將遺體塞入車廂內，載到新竹溪州橋棄屍。鄰居報警，全案才因此爆發。一審法院鑑定後，認定他有辨識能力，但因具有精神疾病，依照《兩公約法》的規定判處無期徒刑。

案件上訴二審，高等法院30日再度開庭審理。胡男開庭時面對公訴檢察官陳述，多次拍桌打斷，更數度起身指著檢察官大罵三字經。胡男的姑姑、也是死者的姊妹本次均出庭應訊，姑姑當庭轉交一封信要給胡男，但胡男竟嗆姑姑，「殺爸爸剛好而已，我就是要奪他的錢，家裡就我們兩個人，不是我死就是他死！」

由於法院委託鑑定的桃園療養院，認為胡男有幻聽、妄想等症狀，無法靜下來接受評估，對於胡男的再社會化、教化可能性，均回答無法評估。因此檢察官論告時，認為胡男犯案時手段兇殘，幾乎把父親的脖子砍斷，還有能力將遺體塞入車內、棄屍橋下，可見他犯案時具有辨識能力。此外，姑姑的信件中也寫明，希望將胡男判處死刑，因此檢察官當庭建議判處極刑。

另一名姑姑則表示，希望法院早日將他了結，不然家屬無法平靜，想到就很心痛，又很疲憊；姑姑更哭著表示，想到弟弟（死者）就很心痛，希望判處死刑。而胡男則回答法官，希望法官讓他「出國打石頭」，更舉出電影《火燒島》（綠島監獄）的情節，希望法官讓他出國10年、20年、30年就好。胡男最後還對審判長說「不要小眼睛、小鼻子，我最看得起你了。」更希望法官讓他交保。全案辯論終結，定1月26日上午宣判。

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