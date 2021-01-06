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7日起冰凍！太平山白嶺以上下雪機會高　園區管制時間出爐

▲▼-5°C，霧淞31日妝點宜蘭太平山森林遊樂區，宛若「夢幻銀白仙境」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲明起急速冰凍！太平山有機會下雪，雖會預警交管但會讓遊客接近雪景。（圖／羅東林管處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

中央氣象局預報太平山森林遊樂區溫度，7日可能下探0度以下，區內海拔1000公尺之據點以上，約是在「白嶺（巨木）」據點（宜專一線14.5k處），下雪機會大，園區7-10日期間會視道路結冰及積雪情況，實施預警性機動管制措施。

羅東林管處表示，7-10日14時後，進行預警性管制遊客入園。而區內道路的「宜專一線」及「翠峰景觀道路」等2條，長度分別為25.5公里及16.5公里，依據以往下雪經驗，從「白嶺（巨木）」據點（海拔約1285公尺，宜專一線里程14.5K處）以上路段，就有可能結冰或積雪，因此基於遊客用路安全，及考量午後易起霧及天黑，12:00後入口售票站不提供遊客入園。

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另，考量蹦蹦車軌道也有結冰及積雪之虞，末班車調整為10:30，返程末班車為12:00。國光客運調整為13:30自太平山莊返程。

而7-10日日視道路結冰狀況機動延後開園，且入夜至翌日清晨是氣溫驟降最低之時段，因此雪期開園前，工作人員為確保遊客用路安全，會在破曉之際先進行道路巡檢（結冰積雪狀況、是否崩塌落石或枯枝倒木等），同步也進行道路破冰作業，機動調整開園時間，分段開放道路通行（原定開園時間：假日4時、平日6時）。

為維護遊樂區內遊憩品質，太平山實施入園車輛動態總量管制措施，當入園車輛數達800台時，由售票站開始預告管制，當入園車輛到達上限1,000台時，不再提供車輛入園，倘有車輛離園才會放行，以讓區內（即有出才能再進園），入園即時車輛數可上太平山官方網站查詢（https: //tps.forest.gov.tw）。

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關鍵字：

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