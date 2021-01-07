太平山最低溫可能下探至-4℃！山區專家籲「出遊知識」不能忘

▲7日起太平山白嶺以上下雪機會高。（圖／記者游芳男翻攝）



記者許展溢／台北報導

林務局今（7日）指出，根據中央氣象局天氣預報，今至9日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，其中，合歡山最低溫可能會出現-1℃，呼籲山友必須做好保暖工作。

林務局表示，氣象局預報顯示，這波寒流苗栗以北及宜蘭等8縣市有6度以下低溫發生的機率，合歡山最低溫可能下探至-1℃，太平山最低溫更可能下探至-4℃，建議遊客出遊前可先查詢山區天候及交通路況，預先規劃行程，以確保玩得盡興又安全。

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▲太平山霧淞。（圖／羅東林區管理處提供）



林務局強調，冬季山區危險性較高，裝備或體能不足易發生山域事故，前往國家森林遊樂區及高山登山旅遊時，應準備足夠的禦寒衣物；此外，山區氣溫降至零度以下或發生降雪時，會導致道路、步道有濕滑或結冰情形，行走時應注意安全，攝影時亦應注意來往車輛；車輛行進應加裝雪鏈，並與前車保持安全距離，以免發生打滑等事故。

另外，雪霸國家公園特別提醒，山友一定要做好自我管理部分，包含上山知識跟裝備，最重要的裝備有三寶，包括岩盔、冰爪及冰斧（登山杖），這些東西除要自己準備外，也會要正確使用。尤其，冬天高山上更要注意「結冰路段」， 而不是下雪，因冰會打滑，且低溫非常冷，保暖工作一定要做好，裝備更不是拿來應付管理處的人，是要自己會使用保命。