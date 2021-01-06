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紐交所「政策髮夾彎」　台學者：拜登對中態度可望放軟　　

2014年12月23日紐約交易所。當日周二美國道瓊指數衝破1,8000點大關（圖／達志影像／美聯社）

▲摘牌中國三大電信，紐交所4日髮夾彎宣布撤回原公告（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

紐約證交所2020年12月31日宣布將終止中國電信、中國移動、中國聯通三家中國電信公司在紐交所上市；經中方強烈抗議並揚言報復後，紐交所4日髮夾彎宣布撤回原公告，引發熱議。退休高苑科技大學行銷流通系助理教授謝國榮分析，「可見美國準總統拜登上任後抗中力道可能稍微放軟，但還有待觀察。」

針對美國政權交接前對中國制裁仍不停，接受中評社訪問分析，美國總統川普在卸任前設定框架，持續打中國牌，讓拜登上任後難以推翻，或把有意推翻制裁措施的新拜登政府打成傷害美國利益，都是一種政治手段。但對於維持對中關稅制裁大方向影響不大，還是看準總統拜登上任後動作而定。

謝國榮，1958年生，高雄人，美國舊金山大學企管研究所碩士、英國赫爾大學（The　University　of　Hull）管理系統與科學博士。台退役陸軍中校、退休高苑科技大學行銷流通系助理教授。

▲▼美國現任總統川普與總統當選人拜登。（組圖／路透）

▲川普卸任前狂打中國牌，讓拜登處理涉華政策增加複雜度。（組圖／路透）

分析紐交所對中國三大電信公司摘牌案的變化，謝國榮說，拜登去年確定當選後也提到兩件事與中國有關，第一是會持續川普對中國的貿易制裁，課關稅不會改變；第二是採取多邊主義聯合盟國來平衡中國，只是拜登可能力道會稍微放軟。因此是否意味著拜登新政府上台前的軟姿態，還有待觀察。

未來美國對中貿易制裁是否有緩解的機會？謝國榮認為，除非貿易逆差大幅減少，甚至變成順差，讓美中雙邊貿易美國是賺錢的，才有可能會慢慢放寬。就看拜登上任後會不會有雙方官員訪問，優先解決歧見，是否找到一個可以合作、讓步，或許有機會先恢復雙邊貿易，拜登當然想要好好執政四年，避免步入特朗普的後塵，貿易談判本來就有鬆、緊等策略運用。

▲▼退役陸軍中校、退休高苑科技大學行銷流通系助理教授謝國榮。（圖／翻攝 中評社）

▲退役陸軍中校、退休高苑科技大學行銷流通系助理教授謝國榮。（圖／翻攝 中評社）

謝國榮也說，處於看守狀態的川普政府最後一刻持續操作中國牌與制裁，這是十分少見或前所未見，川普本人與團隊的副手彭斯、國務卿蓬佩奧都被歸類為鷹派，皆主張美國利益第一、美國優先，也認為過去的小布希或歐巴馬時代對於中國太軟弱，也認為打中國牌會獲取選票，只是沒有獲得連任。

謝國榮指出，這件事表面上針對具有中國黨政軍背景的公司來制裁，都是中美貿易戰延續，2018年的美國對中國貿易逆差是4200億美元，經過關稅談判降到3450億美金，課徵關稅就為美國帶來600億美元，貿易制裁在特朗普任內是有效的。

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