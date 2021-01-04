拜登就職日改辦「虛擬遊行」　全美電視直播！極力避免民眾群聚

▲美國當選總統拜登1月20日即將就職。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國總統當選人拜登的就職委員會3日宣布，考量全美新冠疫情嚴峻，就職典禮後將在同日舉辦虛擬遊行，屆時將會以電視直播的方式在全美各地播出，努力將人群聚集控制在最小程度。

根據CNN報導，拜登就職委員會3日發布的新聞稿指出，20日就職典禮與隨後將舉行的傳統遊行活動，將改為用電視直播的方式舉辦「虛擬遊行」，並在未來幾周內宣布與會者名單。遊行預計紀念各行各業的傑出英雄，在開始新時代之際，同時反思美國的多元、傳統與韌性。

委員會日前呼籲，美國人民不要前去華府觀禮，因為就職典禮大部分將改為線上轉播，規模也將大為縮減。儀式結束後，拜登和賀錦麗將在國會大廈東側進行軍事檢閱，「逐次檢閱是長期以來的軍事傳統，反映權力和平移交給新任總司令，當選總統屆時將審查軍隊的戰備情況。」

委員會表示，目前正在諮詢醫學專家，並聘請專業人員嚴格執行防疫規章，以確保活動的安全。另外，上周委員會也宣布，未來即將舉辦新冠肺炎悼念活動，邀請全國各市鎮一同紀念那些在疫情中逝去的生命。

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