習簽命令確保解放軍「隨時能戰」　他曝背後原因：跟拜登陣營鬧翻

▲范世平。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸國家主席、中共中央總書記習近平昨（4）日簽署中央軍委2021年1號命令，指示全軍深化實戰實訓，「確保全時待戰、隨時能戰」。對此，台師大政研所教授范世平分析稱，感覺習近平身邊的人與拜登身邊的人不歡而散，中美關係無改善機會。

范世平4日受邀到中興大學，並針對未來美中台三邊關係進行分析。他指出，感覺習近平身邊的人與拜登身邊的人在接觸後，雙方不歡而散，中美關係無改善機會。否則為何習要發布「2021年一號命令」的「開訓動員令」，強調「全時待戰」？是否拜登將依循歐巴馬的南海政策，聯合其他國家對中國進行包圍？所以中國最近不斷在南海軍演？

事實上，該1號命令提到，深化實戰實訓，堅持以戰領訓、以訓促戰，加強戰爭和作戰問題研究，加強實案化對抗性訓練，加強應急應戰專攻精練，加強軍事鬥爭一線練兵，推動戰訓深度耦合，實現作戰和訓練一體化，確保全時待戰、隨時能戰。

全軍指戰員要堅決貫徹黨中央和中央軍委決策指示，發揚一不怕苦、二不怕死戰鬥精神，端正訓練作風，磨礪戰鬥意志，錘煉過硬本領，堅決完成黨和人民賦予的新時代使命任務，以優異成績迎接中國共產黨成立100週年。

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