台南市持續查核豬原料原產地標示！　查1256家次1431件都合格

▲台南市衛生局連日來持續稽核肉品製造業、餐飲業及販售業查核業者豬原料標示情形及來源文件等資料，共計查核1256家次，結果皆符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年豬原料原產地標示新法上路，為讓消費者清楚辨識豬原料原產地及保障肉品安全，台南市政府持續派員至肉品製造業、餐飲業及販售業查核業者豬原料標示情形及來源文件等資料，共計查核1256家次，豬原料產品1431件，結果皆符合規定。

行政院農業委員會為推廣台灣養豬產業，強化國產豬肉整體識別性行銷，推行台灣豬證明標章，並訂定「台灣豬證明標章使用管理作業規範」。該標章係由經證明標章權人同意之業者使用；用以證明業者使用之豬肉、豬直接可食用部位及其加工製品之主原料為國內飼養之豬隻。業者皆可向財團法人中央畜產會提出申請，經審查同意始可使用本標章，未經該會同意使用，得依商標法相關規定追究其民事或刑事責任。

衛生福利部公告市售食品含有豬肉或豬可食部位原料，應於營業場所明顯處，或於產品外包裝上以中文標示豬原料原產地，若未依規定標示，依食安法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實，依食安法處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。衛福部食品藥物管理署及衛生局皆有製作原產地標示貼紙，應自主誠實標示原產地，以符合食安法規定，避免違法受罰。

市長黃偉哲呼籲食品業者，勿購買來源不明之產品，購買豬原料產品應注意產品之標示是否符合規定，並保留交易憑證及其相關文件，同時也提醒消費者，在選購豬原料產品或用餐時，應注意其原產地之標示。消費者若有任何食品安全衛生問題，歡迎洽詢衛生局免費服務專線0800-285-000。



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