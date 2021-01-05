可隨時變小展覽室！監察院改造「玻璃屋」　陳菊率監委參與開幕

▲陳菊參加玻璃屋參與開幕及空間啟用，與在場監委合影留念，並在咖啡杯上提名留念。（圖／監察院提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

為了與社會大眾、公民團體意見交流能有更優質空間，監察院利用院區既有玻璃屋空間進行改造，並導入公共服務，委外經營供應咖啡茶點等輕食飲料，自5日起開始試營運，監察院長陳菊也與監委一同參與玻璃屋開幕及空間啟用，並於咖啡杯上提名留念。

監察院玻璃屋於移撥予監察院前，為行政院漁業署所使用，經行政院等單位協助調處，於2000年完成撥用。該玻璃屋早期為日治時期之木造小庫房，鄰旁的小水池從該時期即存在，在當時做為庫房「消防用水」使用。移撥予監察院後，於民國2004、2005年間辦理整修，建置成ㄩ型之基本樣貌，並提供院區同仁休憩使用。

監察院指出，監察院玻璃屋隱身於院區邊隅，本次改造除加強玻璃帷幕所創造出的透視感，及緊臨水池的幽雅環境優勢，並優化空間機能，包括新增投影布幕、休憩座位區新增插座等，使其可隨時變身為小型展覽室或是簡報會議室，讓這處複合式交流空間的使用更富彈性。

而陳菊、多位監委也於5日親臨玻璃屋參與開幕及空間啟用，到場嘉賓也在陳菊帶領下，現場學習以手語表達「歡迎光臨」，歡迎到院賓客、洽公民眾及本院同仁常來玻璃屋交流或事務討論，善加利用這個友善空間。

其他人也看了這些...

►蔡英文：我用最謙卑心情 請國人體諒開放萊豬進口的決定

►「讓蔡英文把萊豬吞回去」 馬英九籲全民連署食安公投

►蔡英文：只要北京有心化解對立 我們願意共同促成有意義對話

更多熱門新聞...

►行政院警告公務員「查緝萊豬送懲戒」 侯友宜：我當後盾

►蔡英文、柯文哲同框出席「無觀眾」元旦升旗 12公尺寬巨幅國旗登場

►馬英九、江啟臣、朱立倫戴國旗口罩升旗 同台展團結迎接2021

►振興一下我們的美麗