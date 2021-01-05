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社會 社會焦點 保障人權

涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！醫美貴婦怒公布「前後照」

▲▼鴨王 。（圖／地方中心翻攝）

▲ 醫美貴婦於臉書貼出鴨王整形前後的照片。（圖／地方中心翻攝）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄一名張姓醫美貴婦指控，她日前好心收留一名施姓乾兒子到家裡住，沒想到被偷了總價值3000萬元的現金及物品。高雄警3日晚間已逮捕到涉案的施男，不過他否認偷竊，辯稱自己在大陸可是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中千萬現金都是他自己賺來的，且他2020年間住進張女家時，每月還可以領到30至50萬元不等的零用錢。

▲▼貴婦氣炸公布鴨王前後照。（圖／地方中心翻攝）

▲▼貴婦氣炸公布「鴨王」前後照。（圖／地方中心翻攝）

▲▼ 高雄遭竊貴婦 。（圖／翻攝當事人臉書）

張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。

張女事發後不斷在臉書PO文要自己記取教訓，並透露施男當初為了博取她信任，還勤快地幫忙丟垃圾、洗衣服、切水果、煮飯，甚至還把她的腳放在他的大腿上，為她綁鞋帶，沒想到竟是自己引狼入室。貴婦身邊的友人則透露，這名男子近期接近貴婦，雙方以乾媽、乾兒子稱呼，貴婦也因此對男子沒有戒心，沒想到這次的接近竟然是有意圖的。

高雄市警鼓山分局2020年12月31日接獲報案後，本月3日晚間已將施姓嫌疑人逮捕到案說明，並在他住處搜出約1000多萬現金，並追出他涉拿金塊去銷贓，不過他被捕後否認行竊，自稱自己在大陸是「鴨王」（意旨紅牌男公關），錢都是自己賺來的。

張女一得知男方說法，氣得於臉書發文，「Ｘ，我臭掉了我…一堆人在討論單身貴婦家住鴨王…你們忘了，他原來長相嗎…他長那樣怎麼當鴨啦…一塊白布硬要給我染黑…我死了我」。

檢警追查，施男疑在去年新冠肺炎爆發前，頻繁進出大陸及柬埔寨，去年5、6月開始與張姓貴婦同住。施男稱因與張姓貴婦同住，因此個人貴重物品與現金自然也是放在對方家中，且每月還能領到30至50萬元不等的零用錢，不過他也強調，彼此不是外界所猜想的「包養」關係。

高雄地院4日受理施男涉犯竊盜聲請羈押案件，經法官訊問後，他雖否認犯行，但在他家中搜出1200餘萬元，另有證人證述被告有拿金塊委託熔成小塊，所以認定被告犯罪嫌疑重大，另還有證據顯示疑有共犯共同搬取贓物，且共犯尚未到案，以施男有滅證、串證之虞，裁定羈押禁見。

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