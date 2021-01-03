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社會 社會焦點 保障人權

高雄醫美貴婦慘遇內賊！保險箱3000萬「現金+金條+鑽戒」全搬空

記者吳奕靖、許宥孺、徐愷昕／高雄報導

高雄一名醫美貴婦在臉書發文指控，有人利用她的心軟及善良佈局，趁勢潛入她家中，清空她財產，不僅竊走她裡頭所有現金，還偷走她所存放的鑽戒、寶石、黃金等物，損失總計3000萬元。

▲▼高雄醫美貴婦家裡遭偷竊 ，右為被指控的內賊。（圖／當事人臉書）

▲高雄醫美貴婦家裡遭偷竊 ，右為被指控的內賊。（圖／當事人臉書）

貴婦在臉書發文痛訴，之前有人莫名其妙把水晶搬來說要送她，怎料之後就開始糾纏，先是騙走她女兒的鑰匙，接著又趁掃地阿姨來時順勢進入，她直到隔天要去看醫生要拿錢時，才發現衣櫃、保險箱已全空，而她一發現東西遭竊後，有馬上聯繫這名「嫌疑人」，不過這那名嫌疑人僅說完「我沒拿」，接著就秒關臉書，還騙稱隔天要去大陸出差。

▲▼ 高雄遭竊貴婦 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼貴婦表示，這個人偷走她很多東西，有價值百萬元的手錶2隻還有黃金等物。（圖／當事人臉書）

▲▼高雄醫美貴婦被偷3000萬。（圖／當事人提供）

貴婦表示，這個人偷走很多東西，有價值百萬元的手錶2隻、蘇菲雅鑽戒、2克拉鑽戒1個、1克拉鑽戒2個、頂級紅寶鑽戒1個、1公斤黃金8個，市價約1500萬等，另再加上美金、人民幣等約1000至1300萬，目前總計損失3000萬元。至於為何家中會有那的多現金，貴婦表示剛好年底要付尾牙、薪水、貨款、機器、保險及年終等錢。

貴婦身邊的知情友人則透露，貴婦近期收留了一名男子，這名男子都叫貴婦乾媽，因為是認識的人的朋友，所以貴婦沒有戒心，都把他當乾兒子，萬萬沒想到這名男子的靠近，竟是有意圖的。

高市鼓山分局表示，已於上月31日受理本案進行現場採證，並掌握特定對象，一切正在查緝當中。

▲▼高雄醫美貴婦被偷3000萬。（圖／當事人提供）

▲▼高雄醫美貴婦被偷3000萬。（圖／當事人提供）

▲▼高雄醫美貴婦家裡遭偷竊 ，右為被指控的內賊。（圖／當事人臉書）

▲▼高雄醫美貴婦被偷3000萬。（圖／當事人提供）

▲警方表示，目前已受理報案並至現場採證。（圖／當事人提供）

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