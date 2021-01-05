乾兒子涉竊3千萬自稱「鴨王」自己賺　醫美貴婦爆氣：我臭掉了

▲貴婦狠批施姓男子。（圖／翻攝當事人臉書）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄一名張姓醫美貴婦指控，她日前好心收留一名施姓乾兒子到家裡住，沒想到被偷了總價值3000萬元的現金及物品。高雄警3日晚間已逮捕到涉案的施男，不過他否認偷竊，辯稱自己在大陸可是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中千萬現金都是他自己賺來的。對此，貴婦知情後氣得於臉書再度發文，大力抨擊，「他長那樣怎麼當鴨啦」，並無奈表示自己真的臭掉了。

▲高雄醫美貴婦家裡遭偷竊 ，右為被指控的內賊。（圖／當事人臉書）

張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。

張女事發後不斷在臉書PO文要自己記取教訓，並透露施男當初為了博取她信任，還勤快地幫忙丟垃圾、洗衣服、切水果、煮飯，甚至還把她的腳放在他的大腿上，為她綁鞋帶，沒想到竟是自己引狼入室。貴婦身邊的友人則透露，這名男子近期接近貴婦，雙方以乾媽、乾兒子稱呼，貴婦也因此對男子沒有戒心，沒想到這次的接近竟然是有意圖的。

高雄市警鼓山分局2020年12月31日接獲報案後，本月3日晚間已將施姓嫌疑人逮捕到案說明，不過他否認偷竊，自稱自己在大陸是「鴨王」（意旨紅牌男公關），錢都是自己賺來的。

張女一得知男方說法，氣得於臉書發文，「Ｘ，我臭掉了我…一堆人在討論單身貴婦家住鴨王…你們忘了，他原來長相嗎…他長那樣怎麼當鴨啦…一塊白布硬要給我染黑…我死了我」。

據了解，施男身高超過180公分，曾在大陸從事模特兒行業，他先前曾表示住在張女家半年，當然會把自己的財物搬過去，並稱在大陸工作時賺很多錢，也會投資理財。

▲ 高雄遭竊貴婦 。（圖／翻攝當事人臉書）