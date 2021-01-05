醫美貴婦PO影駁包養！轟乾兒子「虱目魚頭」：看到他奮鬥力都沒了

▲ 貴婦於臉書PO影片澄清，自己最討厭男人給女人養，駁斥包養傳聞。（圖／翻攝當事人臉書）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄一名張姓醫美貴婦指控，她日前好心收留一名施姓乾兒子到家裡住，沒想到被偷了總價值3000萬元的現金及物品。高雄警3日晚間已逮捕到涉案的施男，不過他否認偷竊，辯稱自己在大陸可是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中千萬現金都是他自己賺來的，且他2020年間住進張女家時，每月還可以領到30至50萬元不等的零用錢。對此，張女稍早發出影片，表示自己不曾給施男錢，若有，「那可能是冥紙」，接著更駁斥包養傳聞，指出若要包養，應該找個帥一點的，「為什麼我要給一個虱目魚頭錢」。

張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。

檢警追查，施男疑在去年新冠肺炎爆發前，頻繁進出大陸及柬埔寨，去年5、6月開始與張姓貴婦同住。施男稱因與張姓貴婦同住，因此個人貴重物品與現金自然也是放在對方家中，且每月還能領到30至50萬元不等的零用錢，不過他也強調，彼此不是外界所猜想的「包養」關係。

▲ 醫美貴婦於臉書貼出「鴨王」整形前後的照片。（圖／地方中心翻攝）

對於施男說詞，張女今（5）日下午於臉書貼出影片稱，「其實我從來沒給過施先生任何錢，甚至他會送我項鍊、衣服，出去吃飯也是互相請客，不知道為什麼會有這樣的說法出現，這是不可能的事情，在我的觀念裡，男人養家有基本觀念，男人要有擔當，我是非常看不起沒有用的男人，如果認為我有給他30至50萬，那可能是『冥紙』，其他不可能。」

接著她再說道，「發生此事到現在，我從最一開始震驚、不諒解對方到現在，我覺得我必須要深深檢討我自己，因為事情發生一定有它的因素，我也不是第一次讓人家住我家，我家常常就是男男女女，離婚的、被家暴的，反正我家已經收留十來次人」，強調自己個性大剌剌，人家一說就容易心軟，也不會多想。

張女坦言，「今天發生這件事情，沒有人願意，我也不是什麼名人，所以留言謠言止於智者……男人不要給女孩子養，這個從以前到現在所有認識我的人都知道，我最看不起沒有用的男人，所以包養他（施男）可能是在平行世界的另一個我才有可能，目前在這個世界是不可能發生。」同時也指出，「既然是要給錢，要養小狼狗，我為什麼不找一個身材好一點的、臉漂亮一點的、帥一點的，為什麼我要給一個『虱目魚頭』錢，然後一起床一看到他，一點奮鬥的意志力都沒有，這樣我怎麼賺錢，莫名其妙」，最後，為了轉移焦點，她也大方與大家分享自己的整形。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

►涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！醫美貴婦怒公布「前後照」

►乾兒子涉竊3千萬自稱「鴨王」自己賺 醫美貴婦爆氣：我臭掉了

►高雄醫美貴婦慘遇內賊！保險箱3000萬「現金+金條+鑽戒」全搬空