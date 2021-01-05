　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫美貴婦PO影駁包養！轟乾兒子「虱目魚頭」：看到他奮鬥力都沒了

▲▼ 貴婦出面澄清。（圖／翻攝當事人臉書）

▲ 貴婦於臉書PO影片澄清，自己最討厭男人給女人養，駁斥包養傳聞。（圖／翻攝當事人臉書）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄一名張姓醫美貴婦指控，她日前好心收留一名施姓乾兒子到家裡住，沒想到被偷了總價值3000萬元的現金及物品。高雄警3日晚間已逮捕到涉案的施男，不過他否認偷竊，辯稱自己在大陸可是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中千萬現金都是他自己賺來的，且他2020年間住進張女家時，每月還可以領到30至50萬元不等的零用錢。對此，張女稍早發出影片，表示自己不曾給施男錢，若有，「那可能是冥紙」，接著更駁斥包養傳聞，指出若要包養，應該找個帥一點的，「為什麼我要給一個虱目魚頭錢」。

張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。

檢警追查，施男疑在去年新冠肺炎爆發前，頻繁進出大陸及柬埔寨，去年5、6月開始與張姓貴婦同住。施男稱因與張姓貴婦同住，因此個人貴重物品與現金自然也是放在對方家中，且每月還能領到30至50萬元不等的零用錢，不過他也強調，彼此不是外界所猜想的「包養」關係。

▲▼鴨王 。（圖／地方中心翻攝）

▲ 醫美貴婦於臉書貼出「鴨王」整形前後的照片。（圖／地方中心翻攝）

對於施男說詞，張女今（5）日下午於臉書貼出影片稱，「其實我從來沒給過施先生任何錢，甚至他會送我項鍊、衣服，出去吃飯也是互相請客，不知道為什麼會有這樣的說法出現，這是不可能的事情，在我的觀念裡，男人養家有基本觀念，男人要有擔當，我是非常看不起沒有用的男人，如果認為我有給他30至50萬，那可能是『冥紙』，其他不可能。」

接著她再說道，「發生此事到現在，我從最一開始震驚、不諒解對方到現在，我覺得我必須要深深檢討我自己，因為事情發生一定有它的因素，我也不是第一次讓人家住我家，我家常常就是男男女女，離婚的、被家暴的，反正我家已經收留十來次人」，強調自己個性大剌剌，人家一說就容易心軟，也不會多想。

張女坦言，「今天發生這件事情，沒有人願意，我也不是什麼名人，所以留言謠言止於智者……男人不要給女孩子養，這個從以前到現在所有認識我的人都知道，我最看不起沒有用的男人，所以包養他（施男）可能是在平行世界的另一個我才有可能，目前在這個世界是不可能發生。」同時也指出，「既然是要給錢，要養小狼狗，我為什麼不找一個身材好一點的、臉漂亮一點的、帥一點的，為什麼我要給一個『虱目魚頭』錢，然後一起床一看到他，一點奮鬥的意志力都沒有，這樣我怎麼賺錢，莫名其妙」，最後，為了轉移焦點，她也大方與大家分享自己的整形。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！醫美貴婦怒公布「前後照」

乾兒子涉竊3千萬自稱「鴨王」自己賺　醫美貴婦爆氣：我臭掉了

高雄醫美貴婦慘遇內賊！保險箱3000萬「現金+金條+鑽戒」全搬空

ET快訊
買錯化妝品被趕出去！台中夫以為老婆還在氣　6天後她成屍體
女友低胸裝「幫孫安佐慶生」穿超辣！他PO合照閃炸
涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！貴婦怒公布前後照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

買錯化妝品被趕出家！台中夫敲門沒人應：以為還在氣…6天後妻已屍僵

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

快訊／北市男失聯一周！河濱公園岸際尋獲機車　警消派艇搜救中

醫美貴婦PO影駁包養！轟乾兒子「虱目魚頭」：看到他奮鬥力都沒了

單親媽勒斃2幼子遭判死刑　上訴二審痛哭後悔

邱毅罵李敖「厲鬼」無罪！李勘爆氣預告上訴：將繼續揭發他真面目

萬華女叫外賣...外送員反問「做一次多少」　改口道歉只賠70元

景美女中旁2度露鳥路人看呆…他遭逮曝「讓女學生看很興奮」

「永裕興18號」10船員生死不明　船長妻泣：請政府幫忙

元旦被煙火噴到！他爆氣約談判被放鳥　自拍「對空鳴槍」影片慘了

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

沒臉見客！傲嬌萌貓拒絕穿衣服 臉埋奴才胸前「塞乃」網：太委屈XD

買錯化妝品被趕出家！台中夫敲門沒人應：以為還在氣…6天後妻已屍僵

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

快訊／北市男失聯一周！河濱公園岸際尋獲機車　警消派艇搜救中

醫美貴婦PO影駁包養！轟乾兒子「虱目魚頭」：看到他奮鬥力都沒了

單親媽勒斃2幼子遭判死刑　上訴二審痛哭後悔

邱毅罵李敖「厲鬼」無罪！李勘爆氣預告上訴：將繼續揭發他真面目

萬華女叫外賣...外送員反問「做一次多少」　改口道歉只賠70元

景美女中旁2度露鳥路人看呆…他遭逮曝「讓女學生看很興奮」

「永裕興18號」10船員生死不明　船長妻泣：請政府幫忙

元旦被煙火噴到！他爆氣約談判被放鳥　自拍「對空鳴槍」影片慘了

陳珮騏《驕女》3種語言流利切換！　化身「日漫病嬌」抓姦

台股爆3480億大量！分析師：量比價先行　明天成交量是觀察重點

買錯化妝品被趕出家！台中夫敲門沒人應：以為還在氣…6天後妻已屍僵

1+17+41！河北3天暴增59例本土　一村莊10人確診

日本化妝教父揪「洗臉致命錯誤」　做錯小心斑點長出來

台灣豬比進口豬貴　雲鼎阿二麻辣：30元加價購讓消費者增加選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

米克斯「雙手合併」拱背求鴨肉　爸笑翻：毛長齊也不能吃

台新金併購保德信卡在「還沒送件」　金管會：他們還在想籌資計畫

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

新竹未婚媽騙：血便！警衝現場見「男嬰泡馬桶亡」

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

即／彰化食品工廠貨梯突啟動　員工斷頭慘死

快訊／台中夫妻吵架！尪返家見妻已死亡

台中鴨肉店慘了！「外推餐檯」被檢舉路霸

謝和弦聯手莉婭告前妻　結果出爐

獨／違停遭2車夾擊　她「巴庫」10次脫困

鴨王：每月50萬零花！整形「前後照」曝光

乾兒自稱「鴨王」自己賺　貴婦爆氣：我臭掉了

即／PO文嗆跨年血染全台嫌交保　家屬趕不及續押

即／監視器曝光　熊貓外送員掏BB槍遭砍

更多熱門

相關新聞

鴨王：每月50萬零花！整形「前後照」曝光

鴨王：每月50萬零花！整形「前後照」曝光

高雄一名張姓醫美貴婦指控，她日前好心收留一名施姓乾兒子到家裡住，沒想到被偷了總價值3000萬元的現金及物品。高雄警3日晚間已逮捕到涉案的施男，不過他否認偷竊，辯稱自己在大陸可是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中千萬現金都是他自己賺來的，且他2020年間住進張女家時，每月還可以領到30至50萬元不等的零用錢。

高雄醫美貴婦遭竊3000萬　他被逮自稱大陸「鴨王」

高雄醫美貴婦遭竊3000萬　他被逮自稱大陸「鴨王」

女外送員遭辱罵！486先生「支持提告」：可聯繫我

女外送員遭辱罵！486先生「支持提告」：可聯繫我

高雄醫美貴婦遇內賊　3000萬被搬空

高雄醫美貴婦遇內賊　3000萬被搬空

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

關鍵字：

貴婦偷竊3000萬鴨王包養

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面