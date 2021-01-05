華航副機師「居檢期間」偷跑打高爾夫、逛賣場　指揮中心回應了！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

機組員又被踢爆出包！媒體報導華航一名貨機副機師，去年11月在居家檢疫3天期間違規外出打高爾夫球，12月又在自主健康管理期間，再跑出去逛賣場，華航也證實此事。對此，指揮中心表示，因為是發生在去年，所以會由航空公司做內部懲處，指揮中心尊重華航內部決議。

華航一名副機師被踢爆，在居家檢疫3天期間內，違規外出到台中北屯高爾夫球場打小白球。此外，該名副機師12月還在自主健康管理期間，又再度外出去商場逛街，出現在人多的場所。華航證實，該名個案確實違反規定，對於違反居家檢疫規定，當事人已承認錯誤及表達歉意，願意接受懲處，後續將依規召開人評會從重議處。

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對此，疾管署防疫醫師林詠青回應，去年機組人員健康管理是專案管理，讓航空公司自行管理，違反是航空公司做內部懲處，該案子是發生在去年，今年1/1新版不合適使用，懲處尊重華航內部決議。

而在公衛部分，林詠青說，只要違反當時提出的專案管理計畫，就喪失了縮短居家檢疫的身份，要回到一般民眾14天居家檢疫，如果當時有抓到，就會開立14天居家檢疫通知書，如果期間違反，就會依照《傳染病防治法》做裁處，但因為案例發生在去年，所以由航空公司內部做懲處。

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