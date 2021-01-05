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增2例境外移入「都是長居美國台女」　1人返國前已嗅味覺異常

▲▼1125中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，2名個案都是自美國入境。

指揮中心表示，案817為本國籍70多歲女性，居住美國(前次自臺灣出境時間為2020年11月)，今(2021)年1月1日有喉嚨不適及輕微咳嗽症狀，1月3日與一名家人一同返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後主動告知有不適症狀，於機場採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排旅客共3人(含個案同行家人)，列居家隔離，其中個案同行家人有流鼻水及鼻塞症狀，於機場採檢結果為陰性，將安排第二次採檢。

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案818為本國籍20多歲女性，居住美國(前次自臺灣出境時間為2020年9月)，去(2020)年12月上旬曾有流鼻水及鼻塞症狀，分別於12月15日、26日及29日在美國當地採檢，結果皆為陰性；個案今年1月2日出現嗅覺異常，1月3日與一名家人一同返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告，因出現味覺異常，入境時主動告知檢疫人員，於機場採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共8人(含個案同行家人)，列居家隔離，其中個案同行家人曾有流鼻水及鼻塞症狀，於機場採檢結果為陰性，將安排第二次採檢。

指揮中心統計，國內目前累積817例確診，分別為722例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、696人解除隔離、其餘住院隔離中。

▲▼新增2例境外移入COVID-19病例，均自美國入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲新增2例境外移入COVID-19病例，均自美國入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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