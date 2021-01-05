自爆「有去五月天演唱會」　莊人祥誇「辦得好」：全場都戴口罩

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

五月天去年跨年夜在桃園舉辦「好好好想見到你」演唱會，但爆出多名自主健康管理者偷跑去現場被抓，台南場也宣布售票日延期，外界關心是否和桃園場問題有關？對此，發言人莊人祥回應「我不知道耶！我們跟他們沒有任何聯絡。」隨後也自爆有去演唱會，直說「辦得很好，全場每個人都戴口罩，沒有人脫下來。」

五月天桃園跨年演唱會吸引眾多歌迷進場，但因為秋冬疫情再起，指揮中心日前也宣布居家檢疫者、居家隔離和自主健康管理者不得出門參加跨年，但跨年演唱會當天，有5名自主管理者違反防疫規定，參加五月天在桃園的跨年演唱會，並遭指揮中心以天網逮人。

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而今日也傳出五月天台南場售票延期，外界關心是否指揮中心有進一步協調？對此，莊人祥回應「我不知道耶！我們跟他們沒有任何聯絡。」之後也自己提到有去演唱會，直說「我有去喔！我覺得辦得很好喔！全場每個人都戴口罩，沒有人脫下來。」媒體進一步追問看哪一場？他則回「過去式了。」

▲五月天跨年演唱會現場抓到自主健康管理者偷跑。（圖／記者陳詩璧攝）

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