「越南女移工」匡列9人採檢　「密切接觸者等7人」採檢結果出爐！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

越南在2日晚間宣布新增8例新冠肺炎輸入性病例，其中1例為台灣輸出。發言人莊人祥表示，目前匡列9名要採檢，已經採檢7位，核酸檢驗都是陰性，血清抗體還在檢測中，還有2位今天會去採檢，而血清抗體可能明天就會有結果。

台灣輸出越南個案為34歲越南籍女子，搭乘QH9511號航班，於2020年12月30日抵達芹苴機場，入境後在前江省接受隔離，2021年1月1日的檢測結果呈陽性反應，目前在前江省龍定野戰醫院接受治療。

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莊人祥說，該個案是105年進來台灣，到去年年底12/30回越南前都在台灣，4年間都未曾出國，目前了解到，該名個案有在越南當地機場跟其他越南移工有接觸和談話，當地是8人隔離在一間，但其他7人沒有確診，只有她確診，因此還會再採檢確認。

另外，莊人祥也提到，目前有針對個案離台前主要接觸者做疫調，已匡列9名要採檢，已經採檢7位，還有2位今天會去採檢，7位核酸檢驗都是陰性，血清抗體還在檢測中，裡面有一些是有密切接觸親友，但因為核酸檢測結果都是陰性，要等待血清抗體結果。

但有醫師認為，越南女移工感染源就在台灣，應該擴大採檢，對此，莊人祥強調，指揮中心疫調都是做得很精準，「外面的人可能不清楚，我們對疫調非常有信心」，越南當地會再做二次採檢，看看是不是有偽陽性的問題。

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