游盈隆批蔡政府做不到「萊豬超前部署」：只有反毒牛的鬥爭經驗

▲游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

萊豬甫叩關衝擊國產豬，台灣民意基金會董事長游盈隆5日提出質疑，蔡政府對萊豬進口做了什麼「超前部署」？答案是「做不到」。蔡政府可以搞定最難搞的防疫，卻搞不定萊豬進口爭議，因為以總統蔡英文為核心的民進黨當權派，只有「反萊豬、反毒牛」的豐富政治鬥爭經驗。

針對萊豬之亂，游盈隆在臉書以能力面分析，去年二月以來，「超前部署」變成台灣社會最時髦的名詞，凡事都講究「超前部署」，例如防疫要超前部署、口罩要「超前部署」、紓困要超前部署、罷韓要「超前部署」、2022選舉要「超前部署」、關中天要「超前部署」等。

他指出，「超前部署」要成功需要有一個充分必要條件，沒有這個充分必要條件就無從「超前部署」，那就是，記取經驗教訓所形成的能力，簡稱能力。

游盈隆認為，蔡政府搞不定萊豬，即便是想來個「超前部署」，也無從超前部署，因為以蔡英文為核心的民進黨當權派，只有「反萊豬、反毒牛」的豐富政治鬥爭經驗，要一下子，一百八十度大轉變，確實有困難。

游盈隆認為，蔡政府無法複製「防疫表現」處理萊豬進口爭議，而且因為缺乏「類似有效防疫的經驗與能力」，以致於整個執政黨權力核心在處理萊豬問題時態度轉趨倨傲，一種缺乏自信的自我防衛心態，甚至出現「吾黨所為乃捍衛國家最大利益」的病態悲情，執意追殺消極不服從立院黨團決議的三位區域立委，令人不忍卒睹。