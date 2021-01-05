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蔡英文2012年「憂心瘦肉精」文遭翻出　朱辦幕僚照樣造句留言酸爆

▲▼蔡英文2012年發文，朱辦發言人凌濤狠酸。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文2012年發文，朱辦發言人凌濤狠酸。（圖／翻攝自蔡英文臉書，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

含萊克多巴胺美豬1日起正式開放進口，有人翻出總統蔡英文在2012年3月5日反瘦肉精的貼文，內容提到「近日的瘦肉精開放爭議，以及禽流感的爆發，讓人感到很憂心」的字句，引發許多網友朝聖。其中，朱立倫辦公室發言人凌濤也照樣造句，「近日的瘦肉精開放爭議，以及新冠肺炎的爆發，讓人感到很憂心」，諷刺意味濃厚。

民進黨曾在美牛宣布進口時，公開表示拒絕「任何具有瘦肉精」的肉品，舉凡蔡英文、行政院長蘇貞昌等人皆反對萊牛進口。

自萊豬宣布開放進口起，許多網友開始翻出政治人物說法前後不一的貼文打臉，有網友就找出蔡英文在2012年的貼文，內容提到，近日的瘦肉精開放爭議，以及禽流感的爆發，讓人感到很憂心，食品安全是國安體系中最重要的防線，從瘦肉精到禽流感，都曝露出政府在食品安全防線中的缺失。

蔡英文當時貼文指稱，希望政府能扛起責任，解決人民「食的危機」，要讓消費者吃的安心，也要讓店家賣的安心、農民養的安心，不要讓國內的食品安全防線崩潰，更不要辜負人民的託付和期待。

許多網友這幾天紛紛到該貼文底下留言朝聖，「吾皇萬歲萬歲萬萬歲」、「這篇什麼時候小編會自刪？今上不覺刺眼嗎？」、「跨越時空來朝聖」、「這個蔡英文跟2021的慈禧蔡后是同一個？」、「原來雙標長這樣」。

累積1千多則留言中，也吸引了國民黨前主席朱立倫幕僚凌濤來留言，他照樣造句幽默回擊，「近日的瘦肉精開放爭議，新冠肺炎的爆發，讓人感到很憂心」。

▲▼蔡英文2012年發文，朱辦發言人凌濤狠酸。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

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