　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／蔡英文文宣大將登日本書刊　李厚慶解密文總「玩文化」3原則

▲▼文化總會副秘書長李厚慶登上日本書刊。（圖／文化總會提供）

▲文化總會副秘書長李厚慶登上日本書刊。（圖／文化總會提供）

記者陶本和／台北報導

日本出版社「TWO VIRGINS」出版的《TAIWAN EYES GUIDE FOR 台灣文創》，採訪了台灣生活文化產業相關的51組業界人士，介紹活躍在台灣各個生活文化領域的人與事。其中，文化總會副秘書長李厚慶也接受書刊的訪問，分享文化總會是如何「玩文化」。

李厚慶被視為總統蔡英文旗下文宣大將之一，他在書中表示，他2017年跟著蔡英文進入文總，試著打破舊的思維與框架，把台灣在地深厚與多元文化底蘊，透過設計力、藝術、創意等，把舊東西用新方式來「玩文化」，他也首次解密文總「玩文化」的3大原則。

對於日本出版社為何要出版「TWO VIRGINS」，監修此書的小路輔表示，這是台灣價值能被再看見的契機，且間接影響日本人開始關注台灣和台灣文化的本質，他期待，透過此書提供日本讀者另一種閱讀現在台灣的方式。

談到台灣文化走出國際，李厚慶表示，文化是有穿透性的，文總顧名思義就是要推廣台灣文化，但要如何更接地氣，讓文化真正成為「大眾文化」，甚至如何選擇恰當的文化去跟想要對話的國家做溝通，這都是他在文總這幾年離不開的重要原則。

李厚慶也舉了3個原則為例，首先，他認為應該製造更多前輩藝術家和新銳創作者交流的機會，讓藝術、技藝、文化能夠連結過去並傳承未來。

▼文化總會副秘書長李厚慶登上日本書刊，書中也介紹了總統蔡英文就職典禮小物。（圖／文化總會提供）

▲▼文化總會副秘書長李厚慶登上日本書刊。（圖／文化總會提供）

其次，文總可以扮演一個平台，讓台灣新一代創作家、藝術家、設計師、音樂人又或者是策展人，能夠有更多的機會可以參與國家級的活動、慶典，他也坦言，「這並非一般高度的事情」。

李厚慶說，過去這幾年文總把國慶大會、520總統就職等國家級的典禮，邀請新銳設計師、藝術家等跨領域的年輕人，讓他們去發揮，提升台灣公部門美學，「這具有宣示性的作用」。

最後，文總希望讓台灣已成熟及充滿未來性藝術家走出台灣，站上世界舞台讓世界看到，包含東京上野台灣PLUS，或是曾帶音樂人去過紐約，甚至去過印度做展覽，讓民眾用六感認識、體驗台灣文化，並用新的方式展示台灣。

李厚慶說，就像是珍珠，台灣有很多不同的設計力、創作力，以及匠人精神，文總是一條繩子，將他們串聯在一起，讓他們可以更耀眼，不論是讓台灣更有自信，也讓世界看見台灣。

李厚慶指出，包括「台灣設計研究院」院長張基義、「貓下去敦北俱樂部」陳陸寬以及「INCEPTION 啟藝」Ocean等，都是《TAIWAN EYES GUIDE FOR 台灣文創》筆下的採訪對象，以文化脈絡為根基，再經詮釋的創意，讓日本讀者實際加深理解台日彼此的相似與不同。

▼文化總會副秘書長李厚慶登上日本書刊《TAIWAN EYES GUIDE FOR 台灣文創》。（圖／文化總會提供）

▲▼文化總會副秘書長李厚慶登上日本書刊。（圖／文化總會提供）

ET快訊
急凍下修5°C！「2波寒流」爆襲台灣　時間點出爐
鴨肉店男店員身分曝！竟是小老闆　爸媽陪去警局道歉
「越南女移工」是本土感染？莊人祥：來台4年未曾出國
快訊／消防局也來了！　鴨肉店又一檢舉被查完蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市跨年晚會成「收視冠軍」！網路觀看次數達940萬　是去年2.5倍

新年4天3度擾台！今派4架次共機　空軍出動防空飛彈追監

史瓦帝尼大使館1人確診新冠肺炎　4日起暫停對外開放1週

「天網」監控遭疑侵犯人權　陳亭妃：抱歉！我們以防疫優先

「不帶手機也能監控」　林為洲：指揮中心若用其他方式就是違法

吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽

8年前貼文曝！蘇貞昌曾籲地方「更嚴格規範」萊牛　國民黨：騙神明？

「地方政府制定更嚴格規範」　蘇貞昌8年前貼文被翻出...藍諷：好亂

獨／蔡英文文宣大將登日本書刊　李厚慶解密文總「玩文化」3原則

柯建銘評國會遷離首都「不切實際」　游錫堃：不一定要在我任內完成

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

王令麟、吳宗憲情義相挺 澎恰恰加入東森直銷盼「3年賺2億還債」

迎新年！老公緊抱貓賞跨年煙火　吩咐妻「幫我們拍照」網：是真愛

王心凌「今晚我想來點...」抱到伍佰了！！　他笑回「沒給蔡依林抱」：那天耳朵長雞毛

北市跨年晚會成「收視冠軍」！網路觀看次數達940萬　是去年2.5倍

新年4天3度擾台！今派4架次共機　空軍出動防空飛彈追監

史瓦帝尼大使館1人確診新冠肺炎　4日起暫停對外開放1週

「天網」監控遭疑侵犯人權　陳亭妃：抱歉！我們以防疫優先

「不帶手機也能監控」　林為洲：指揮中心若用其他方式就是違法

吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽

8年前貼文曝！蘇貞昌曾籲地方「更嚴格規範」萊牛　國民黨：騙神明？

「地方政府制定更嚴格規範」　蘇貞昌8年前貼文被翻出...藍諷：好亂

獨／蔡英文文宣大將登日本書刊　李厚慶解密文總「玩文化」3原則

柯建銘評國會遷離首都「不切實際」　游錫堃：不一定要在我任內完成

打開暖扇「大龍蝦」走來烤到熟透！　正面照曝光笑翻千人

巴西龜遭高處狠砸！殼面破裂鮮血濺地　網怒炸：不怕報應嗎？

許峰賓接兄弟二軍內野教練　球團：具備多重專業

北市跨年晚會成「收視冠軍」！網路觀看次數達940萬　是去年2.5倍

航空產業紓困只到1月底　交通部再向政院爭取50億補貼

冰箱空間加倍！她曝「鐵製神器」碗盤疊起來　DIY收納術網狂推

孫興慜獲選2020年度亞洲金球獎　7年內橫掃6座並創下四連霸

剛開幕就遇到No Show　台中小樂沐訂位預收餐費30%

安格斯12星座一周運勢1/4-1/10　天秤浪漫成本增高、射手小失誤頻頻

盜採砂石最高罰1億！經濟部嚴罰越界抽砂船「船拍賣、人法辦」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

鍾沛君右肺異常增生　今急動手術

快訊／蔡啟芳出院「駕車撞電桿」　妻腿骨折

江啟臣：國民黨做好對抗威權準備

美女議員鍾沛君驚曝「右肺異常增生」

王定宇列陳學聖發言史　駁藍營首長反對萊豬遭撤換

王金平驚傳緊急開刀　住院10天近況曝

快訊／監委疑「天網」侵犯隱私　陳時中：蒐集資料後28天銷毀

賴品妤賀新年　COS鬼滅「胡蝶香奈惠」被讚爆

藍營縣市長拒萊豬會被彈劾撤職？　蘇貞昌：有人還活在威權時代

陳學聖要蘇貞昌聲明：不彈劾萊豬零檢出首長

被柯一正指圈地種菜　里長喊冤

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

不配合萊豬行政命令恐遭撤職？　侯友宜回應了

游錫堃不捨水牛：我願意擔任協調者

更多熱門

相關新聞

林濁水批綠營放反萊之火…還推給前朝　「愈戰愈敗」

林濁水批綠營放反萊之火…還推給前朝　「愈戰愈敗」

總統蔡英文在元旦談話談到進口美豬美牛時表示，過去的政府做出開放的承諾，卻無法落實，引發前總統馬英九反擊「為何過去的總統都能擋下萊豬，蔡政府卻主動投降，犧牲民眾健康？」對此，前立委林濁水認為，反萊在台灣如火燎原，民進黨是最關鍵的縱火者卻推給前朝，再不反省，愈戰愈敗。

農民退休儲金上路　蔡英文揭2個意義

農民退休儲金上路　蔡英文揭2個意義

共機每天告訴蔡英文「我很不爽」

共機每天告訴蔡英文「我很不爽」

台灣贏韓國！韓媒讚台灣完勝看中國臉色的南韓

台灣贏韓國！韓媒讚台灣完勝看中國臉色的南韓

李彥秀批民進黨「三寶治國」

李彥秀批民進黨「三寶治國」

關鍵字：

蔡英文李厚慶文化總會

讀者迴響

熱門新聞

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

19歲百萬YouTuber上吊亡！孕妻目睹死狀崩潰

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓回應

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

綠水鬼飆到77萬！正妹拿假貨換現金　全台當舖發追緝令

陳喬恩報案後首發聲：不知不覺中犯了錯

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

台南筷子夾肉餵狗　日料店全銷毀

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面