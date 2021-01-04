獨／蔡英文文宣大將登日本書刊　李厚慶解密文總「玩文化」3原則

▲文化總會副秘書長李厚慶登上日本書刊。（圖／文化總會提供）



記者陶本和／台北報導

日本出版社「TWO VIRGINS」出版的《TAIWAN EYES GUIDE FOR 台灣文創》，採訪了台灣生活文化產業相關的51組業界人士，介紹活躍在台灣各個生活文化領域的人與事。其中，文化總會副秘書長李厚慶也接受書刊的訪問，分享文化總會是如何「玩文化」。

李厚慶被視為總統蔡英文旗下文宣大將之一，他在書中表示，他2017年跟著蔡英文進入文總，試著打破舊的思維與框架，把台灣在地深厚與多元文化底蘊，透過設計力、藝術、創意等，把舊東西用新方式來「玩文化」，他也首次解密文總「玩文化」的3大原則。

對於日本出版社為何要出版「TWO VIRGINS」，監修此書的小路輔表示，這是台灣價值能被再看見的契機，且間接影響日本人開始關注台灣和台灣文化的本質，他期待，透過此書提供日本讀者另一種閱讀現在台灣的方式。

談到台灣文化走出國際，李厚慶表示，文化是有穿透性的，文總顧名思義就是要推廣台灣文化，但要如何更接地氣，讓文化真正成為「大眾文化」，甚至如何選擇恰當的文化去跟想要對話的國家做溝通，這都是他在文總這幾年離不開的重要原則。

李厚慶也舉了3個原則為例，首先，他認為應該製造更多前輩藝術家和新銳創作者交流的機會，讓藝術、技藝、文化能夠連結過去並傳承未來。

▼文化總會副秘書長李厚慶登上日本書刊，書中也介紹了總統蔡英文就職典禮小物。（圖／文化總會提供）



其次，文總可以扮演一個平台，讓台灣新一代創作家、藝術家、設計師、音樂人又或者是策展人，能夠有更多的機會可以參與國家級的活動、慶典，他也坦言，「這並非一般高度的事情」。

李厚慶說，過去這幾年文總把國慶大會、520總統就職等國家級的典禮，邀請新銳設計師、藝術家等跨領域的年輕人，讓他們去發揮，提升台灣公部門美學，「這具有宣示性的作用」。

最後，文總希望讓台灣已成熟及充滿未來性藝術家走出台灣，站上世界舞台讓世界看到，包含東京上野台灣PLUS，或是曾帶音樂人去過紐約，甚至去過印度做展覽，讓民眾用六感認識、體驗台灣文化，並用新的方式展示台灣。

李厚慶說，就像是珍珠，台灣有很多不同的設計力、創作力，以及匠人精神，文總是一條繩子，將他們串聯在一起，讓他們可以更耀眼，不論是讓台灣更有自信，也讓世界看見台灣。

李厚慶指出，包括「台灣設計研究院」院長張基義、「貓下去敦北俱樂部」陳陸寬以及「INCEPTION 啟藝」Ocean等，都是《TAIWAN EYES GUIDE FOR 台灣文創》筆下的採訪對象，以文化脈絡為根基，再經詮釋的創意，讓日本讀者實際加深理解台日彼此的相似與不同。

▼文化總會副秘書長李厚慶登上日本書刊《TAIWAN EYES GUIDE FOR 台灣文創》。（圖／文化總會提供）

