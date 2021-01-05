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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

艾格諾先生手作蛋捲年節禮盒　喜迎春節全品項客製化

▲▼艾格諾先生手作蛋捲。（圖／記者王淑君攝）

▲不加一滴水的艾格諾先生手作蛋捲，復刻古早好滋味，口味有原味、芝麻、抹茶、海苔、玫瑰及厚燒脆麵。（圖／記者王淑君攝）

記者王淑君／台北報導

一根根不加一滴水的扎實手工蛋捲，不添加香精、防腐劑，復刻了古早好滋味也吃出安心。「小時候的記憶裡，蛋捲就是阿嬤的味道，」祖母帶大的艾格諾先生，想到蛋捲就想到阿嬤的溫暖。為了復刻兒時的好滋味，也懷念阿嬤，艾格諾先生成立了「艾格諾先生」手工蛋捲品牌。

香醇的原味、芝麻、抹茶是基本款，再加上創新的海苔與吃的到玫瑰花瓣的玫瑰口味，以及新研發出略帶鹹香味的厚燒脆麵蛋捲，濃濃蛋香配上咖滋咖滋的爽脆口感，讓人一吃就上癮。在新口味的研發上，今年計畫推出巧克力蛋捲口味，非市面上以巧克力粉製作，選用刮削巧克力，讓人能吃到濃醇的巧克力香氣。

網購、市集擺攤、老顧客回流是艾格諾先生手工蛋捲的銷售管道，很多人因為偶然機會造訪士林官邸、中正紀念堂或碧潭，機緣下買過艾格諾先生蛋捲就一試成主顧，艾格諾先生感恩的說，「我很用心的在製作每一根蛋捲，感謝顧客的喜愛，去年的產品回購率高達七成，更謝謝大家吃好逗相報。」

喜食蛋捲或不想錯過艾格諾先生手工蛋捲好滋味者，2月1日到2月5日，艾格諾先生將在台北南港軟體園區二期的年貨大街擺攤展售，現場除了蛋捲外，也有精心設計的年節禮盒，售價380元，包含緞帶蝴蝶結綜合蛋捲一束、隨手包蛋捲2包（3支裝）、科學麵蛋捲一盒（4支裝）、迷你包蛋捲3包（2入）、嚴選掛耳咖啡2包及洋蔥起司吐司磚1包（4入），禮盒可全品項客製化，都可更換成你喜歡的蛋捲產品。無法親自造訪者，也可以透過臉書搜尋「艾格諾蛋捲」，透過線上留言即可。

▼因應春節送禮需求，艾格諾先生手作蛋捲推出全品項客製化的春節禮盒，售價380元。（圖／記者王淑君攝）

▲▼艾格諾先生手作蛋捲。（圖／記者王淑君攝）

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