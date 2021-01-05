車上睡覺被叫醒「酒測超標」　桃園男：我沒開車...檢不起訴

▲桃園市王姓男子去年9月間凌晨被龍潭警方臨檢查出酒測值超標，王男辯稱是在車上睡夢中被警喚醒，他沒有酒駕事實。（示意圖／東森新聞雲資料照）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年9月間與友人在龍潭觀光大池附近餐廳聚餐，席間有飲用高粱酒，酒過三巡後，王男睡在車上被員警喚醒進行酒測，酒測值每公升0.53已超標，被依公共危險罪嫌送辦；王男在檢方偵訊時辯稱，自己雖有喝酒但都是由未喝酒的友人載他到停車處，他在車上睡覺被員警喚醒，但沒有酒駕行為。檢方查出，警方雖以酒測值超標與舉發通知書為證，但無法舉證王有酒後駕駛行為，在無其他積極證據下，偵結予以王男不起訴處分。

檢警調查，61歲的王姓男子去年9月27日晚間7時至9時與友人在龍潭觀光大池旁餐廳聚餐，席間有飲用高粱酒，王男於翌日凌晨5時許被員警發現在中興路九龍段旁路邊車上被盤查，經酒測呼氣酒測值為每公升0.53毫克已明顯超標，警方依公共危險罪嫌將王送辦。

王男在桃檢複訊時嚴詞否認有酒駕行為，辯稱是未喝酒的朋友開車載他到龍潭大池餐廳，酒後也是未喝酒友人載他到停車位置，他在車上睡覺，後來沒多久被警方查獲，但自己一上車就在睡在駕駛座上並未移動之事實。

桃檢以警方提供之酒測值超標與舉發通知書等證明，但根據王男辯詞，因他車輛停在路邊被警方臨檢盤查出酒測值超標，王男就算有喝酒，但並無其他積極證明可證實有酒駕行為，偵結依犯行不足予以不起訴處分。

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