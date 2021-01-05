富王鴨肉招牌菜曝光！　「台中鄉親」力挺：女外送員報警小題大作

記者陳俊宏／綜合報導

台中市北屯「富王鴨肉專賣店」因「小老闆」辱罵女外送員，引發網友怒火抵制。不過，一個自稱支持店家的粉專則認為，「要不是外送小姐一直催促，那位比較有個性的店員也不會這麼兇，為了這樣就報警，有點小題大作。」該粉專力挺業者，「最讓人驚艷的是鴨腿非常鮮美，咬下去的肉汁甜美一級棒！歡迎大家多來品嚐」，但也被不少人認為是「反串」。

▲富王鴨肉飯「小老闆」嗆一名熊貓女外送員，「是沒有被人打過」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」、「來啊來啊！來告我」，被對方告上警局。（圖／網友授權）

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該粉專名為「富王鴨肉專門店-北屯•軍功路•在地鄉親」，在事發後發了7篇文章。文中聲明，此粉專並不是店家經營的，乃是由支持店家的台中在地鄉親，為了支持店家而創建的粉專，看到店家被不懂出餐流程的外送員欺負，被不知道事情始末的網友霸凌，「我們這些支持者真的看不下去，希望大家能明理，能停止霸凌，店家製餐很用心，我們真的覺得非常好吃，會一直去吃，祝富王鴨肉的生意能夠常常久久，讓我們這些台中居民永享口福！」

該粉專提到，影片還原事實真相，他們覺得網友單方面一直罵店家，店家也滿可憐的，這其實沒有誰對誰錯，只是雙方對於取餐時間的認知有點小摩擦；如果外送員能體諒店家經營餐廳的辛勞，雙方一起互相忍耐，「要不是外送小姐一直催促，那位比較有個性的店員也不會這麼兇，為了這樣就報警，有一點點小題大作。」

▲▼富王鴨肉4日也未營業，有外送員路過特地停下拍照。（圖／東森新聞）

該粉專也大讚店家，「很愛去吃富王鴨肉的我，感覺店家真的是憑實力開店！一吃就知道老闆下了非常多的苦心與功夫去琢磨料理，味道真的超棒！而且菜色豐富，價格便宜，這也造就在地忠實老顧客非常的多！在此向各位網友誠心推薦。」

該粉專說，最讓人驚艷的是鴨腿非常鮮美，咬下去的肉汁甜美一級棒！歡迎大家多來品嚐，這可是在地客群都很挺的喔；因用餐空間很好，整潔雅致，而且有電視可以看，雖然只是小店，裝潢與服務卻不輸大餐廳，是在地人都很喜歡來坐客吃飯的好地方。

▼店家至今尚未出面回應。（圖／記者白珈陽攝）

該粉專大力推薦，「工作上班很辛苦，趁著午休時間，快點奔向富王鴨肉專門店，來一盤鮮美鴨肉配上荷包蛋蓋飯最對味了！簡直能消除一整天的疲勞。請大家一起期待富王鴨肉專門店重新營業吧！鮮美的鴨肉值得等待，相信他們會儘速重新開幕的。」不過，也有人認為該粉專是反串，「這是反串吧？外送員的朋友開的粉專吧？」

富王鴨肉飯2日鬧出爭議，「小老闆」辱罵一名熊貓女外送員，「妳在外面不要給我遇到！很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「我老闆啦，怎樣！來啊來啊！來告我」、「大學生咧、小妹妹，毛長齊再出來講話啦」、「妳想紅，我會讓妳紅」，被對方報警提告。事發後，他在爸媽陪同下到派出所，想要和解但遭拒絕。而店家至今神隱未回應，3日、4日都沒有營業。

▼號稱忠實老顧客發文。（圖／翻攝「富王鴨肉專門店-北屯•軍功路•在地鄉親」臉書／下同）