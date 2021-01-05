彰化另類「塞外風光」！200多隻牛貓羅溪畔悠哉吃草成打卡景點

▲芬園貓羅溪有牛群出沒美不勝收。（圖／芬園鄉長林世明提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉與台中市交界的羅溪河畔，經常出現有200多大小牛隻，渡河悠閒吃著水草，形成另類的「塞外風光」，也成為另類的打卡熱點，鄉長林世明也將牛群散步其間的畫面po上個人臉書，吸引許多網友按「讚」。他受訪時強調，畢竟2020年全球都過得太辛苦了，希望牛年的到來，牛群扭轉新氣象，未來平安順遂。

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這群牛隻有黃牛、乳牛還有水牛等等，大大小小有200多隻，據了解飼主沿用放牧古法早出夕歸，不將牛隻關在牛棚內，反而放到大自然中，讓它們外出散步和吃草，不僅減省掉許多飼料牧草的費用，牛隻更可以因為在戶外運動，身體也會更健康，渡河的畫面就像「非洲大遷徙」，身歷其境讓網友嘖嘖稱奇。

林世明說，貓羅溪生態原本就多樣化，如今有牛群出現，已經成了遊客必到訪的景點之一，在生活步調繁忙的今日，走訪一趟貓羅溪，會發現這裡的靜謐，尤其在太陽西下時，紅紅的夕陽映在溪流上，美得更是令人屏息。

送走2020年，進入新的金牛年，黃牛更是代表牛年的吉祥物，林世明更期盼在新的一年，「牛」轉乾坤、「牛」年行大運，新冠肺炎病毒疫情盡快散去，全球人民生活能恢復正常，平安健康幸福一整年。

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